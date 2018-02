L'app ora si arricchisce di servizi innovativi Interazione con Unibox

Riccardo Cervelli

Si rivolge a tutto il mercato con molti servizi innovativi, ma in particolare agli oltre 10 milioni di clienti l'applicazione per dispositivi mobili sviluppata da UnipolSai. L'app è disponibile per le due piattaforme «mobile» più diffuse: Android e iOS. Per scaricarla gratuitamente basta andare sul sito web dedicato (www.unipolsai.it/app) o sui marketplace online Google Play o App Store di Apple.

Questa nuova app, si caratterizza sul mercato per l'ampiezza di servizi messi a disposizione dei suoi clienti, che la rende unica nel mercato assicurativo nazionale. Essa permette l'accesso ai servizi più comuni, che vanno dalla visione della propria posizione assicurativa, ai relativi documenti, alle scadenze e a contatti e numeri utili. Via app si possono anche calcolare preventivi per le polizze auto e moto, e ricevere notifiche su eventuali allerte meteo nei comuni scelti dall'utente. Ma la vera novità sono i numerosi servizi innovativi che vengono forniti, integrandosi con quelli messi a disposizione dalla compagnia direttamente e con la presenza delle proprie agenzie sul territorio.

Oggi è possibile denunciare un sinistro auto, scattare foto e mandarle direttamente sui sistemi della compagnia, controllare dall'app l'avanzamento della pratica e contattare direttamente il perito o il liquidatore. Sempre dall'app si può seguire l'avanzamento anche di tutti gli altri sinistri.

Tra le funzionalità più innovative vi sono quelle abbinate a Unibox, la black box satellitare di UnipolSai. Unibox, una volta collegata alla polizza auto o moto, permette via app la visualizzazione in tempo reale sullo smartphone di informazioni sulla percorrenza e sulla posizione del veicolo e di accedere a servizi a valore aggiunto più sofisticati, come la ricezione di notifiche in caso di superamento dei limiti di velocità o dell'uscita dell'auto da un'area geografica prestabilita dal cliente oppure l'accensione e/o lo spostamento del veicolo non autorizzati. Ogni utente auto o moto, attraverso l'app può attivare il servizio di Assistenza Stradale, chiamare un operatore e attraverso i servizi di geolocalizzazione, seguire sul suo smartphone l'arrivo del carro attrezzi. Attraverso l'app UnipolSai collegata all'Unibox della casa, della propria attività commerciale o di quella artigianale, invece, si possono controllare, tramite sensori evoluti e telecamere, l'interno della propria abitazione e monitorare l'attività commerciale o artigianale anche quando è chiusa, prevenendo così imprevisti e incidenti e intervenendo grazie al servizio «Riparazione diretta», che mette a disposizione artigiani di alta qualità in caso di eventuali danni per minimizzarli.

UnipolSai ha pensato anche agli amici animali. Il Gps collegato alla polizza UnipolSai C@ne&G@tto consente di controllare gli spostamenti del proprio animale domestico e in caso di smarrimento all'aperto, ne facilita il ritrovamento: anche questo dispositivo è monitorabile tramite l'app.

Utile, innovativa e completa. Così è stata valutata l'app UnipolSai da Of, Osservatorio Finanziario, istituto milanese di ricerca nel campo delle attività di banche e società finanziarie. L'app ha conquistato il primo posto tra oltre 30 applicazioni di 20 compagnie prese in esame. L'analisi di Of è stata condotta a insaputa delle compagnie da analisti indipendenti che hanno analizzato le funzionalità di bas, come l'accesso alla propria posizione assicurativa e ai relativi documenti oppure la denuncia di sinistro. L'obiettivo posto da UnipolSai era di realizzare un'app che fosse utile per i propri clienti e che rappresentasse il ruolo e le ambizioni della compagnia sul mercato assicurativo. Le app scaricate sono a oggi oltre 300.000 e il numero e la frequenza di utilizzo testimoniano che la strada intrapresa da Unipolsai è quella giusta.