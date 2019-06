L'eternity ring di Meghan Markle non è un'usanza solo americana: anche William lo donò a Kate

Meghan Markle ormai ha la fama dell’americana "alternativa" e difficilmente riuscirà a liberarsi di questa nomea. I tabloid inglesi aspettano con ansia estrema il suo prossimo atto contrario alla corona, e se non c’è sono disposti anche a inventarselo.

Nelle scorse ore la stampa è rimasta tanto scandalizzata dalla presenza di un anello in più all’annullare sinistro della duchessa di Sussex. Si tratta di un eternity ring, una fascia in metallo prezioso e una linea continua di diamanti. Meghan Markle lo ha indossato insieme alla fede e al più vistoso anello di fidanzamento, durante il Trooping The Colour, la parata annuale per il compleanno della regina Elisabetta. L’usanza è stata tacciata di essere troppo “americana”, l’ennesima provocazione della moglie di Harry nei confronti della Royal Family. Ma lo è realmente?

La moda di questo regalo prezioso nasce negli anni ’60 grazie all’idea della società internazionale De Beers, specializzata nel commercio di diamanti. Questo mercante di gemme preziose doveva risolvere una questione pratica, cioè liberarsi delle piccole pietre sovietiche acquistate, che spesso non raggiungevano i 0,25 carati, e per questo non erano adatte agli anelli di fidanzamento.

Così nasce il regalo destinato alle donne sposate: i loro mariti possono donare questo anello in occasione di un anniversario importante o della nascita di un figlio, come giuramento di amore eterno. Esattamente come ha fatto il principe Harry per la sua sposa Meghan Markle. Il fortunato duca si è trovato a festeggiare le due ricorrenze a distanza di poche settimane e non avrà trovato un regalo più adatto di questo.

Non sappiamo quanto sia “americana” questa tradizione, ma doveva conoscerla anche il fratello William che ha fatto lo stesso dono a Kate Middleton, quando nacque il piccolo George nel luglio 2013. Ma all’epoca il gesto passò inosservato.

Meghan Markle, in occasione della sua prima uscita pubblica da quando è mamma di Archie, ha avuto un comportamento impeccabile: ha scelto un abito blu sobrio ed elegante firmato da Givenchy e un cappellino perfettamente abbinato, inoltre ha rispettato la “gerarchia del balcone” di Buckingham Palace. Ha commesso solo un errore forse: l’uso dei guanti, come se volesse coprire quella “novità”. Ma la fantasia dei giornalisti è infinita e avrebbero trovato altro su cui appellarsi. Meghan Markle sentirà parlare di sé per un bel po’.