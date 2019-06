I duchi di Sussex e Cambridge erano distanti al Trooping The Colour. C'è una lite di corte in corso?

Il Trooping The Colour 2019, la parata annuale in onore del compleanno della Regina Elisabetta, è stato un grande successo. Ancora una volta la vera protagonista è stata Meghan Markle, alla sua prima uscita pubblica dopo la nascita di baby Archie. Durante il consueto e attesissimo saluto della royal family dal balcone di Buckingham Palace, un dettaglio non è sfuggito ai fan. I duchi di Sussex erano piuttosto lontani dai cognati William e Kate.

Precisamente il duca e la duchessa di Cambridge hanno ottenuto un posto in prima fila, alla destra della regina Elisabetta, mentre Harry e Meghan erano diverse file dietro. I duchi di Sussex erano nascosti da altri parenti, tra cui il principe Andrea, figlio di Sua Maestà, e non godevano di un'ottima visuale. La regina ha preso una posizione in questa diatriba, nata con il matrimonio di Harry e Meghan? Certo che no. Una volta tanto, i duchi di Sussex si sono semplicemente adeguati alle regole di corte.

Il protocollo reale impone che durante le occasioni pubbliche ci si disponga intorno alla regina in base all’ordine di successione al trono. William, essendo il primogenito di Carlo e Diana, è il secondo erede e quindi si è aggiudicato un posto d’élite insieme alla sua famiglia. Il principe Harry, invece, è sesto in linea di successione e difficilmente potrà diventare re e aggiudicarsi una buona visuale dal balcone di Buckingham Palace. Specie perché la royal family cresce a vista d’occhio.

La regola impone, infatti, che solo i royal baby possano stare davanti, non rispettando la gerarchia, così da poter vedere la parata, nonostante la piccola statura. E questo è il motivo per cui anche i cugini più piccoli hanno avuto la meglio sui duchi di Sussex. Ad esempio davanti a loro c’era il visconte Severn, James, figlio 11enne del principe Edoardo e 12esimo erede al trono.