Cambio di stagione: come farlo senza stress

In questi giorni, con le temperature che stanno calando repentinamente, urge fare il cambio di stagione nell’armadio.

Il “cambio dell’armadio” può essere una fonte di stress. Questo è un evento che non si ha molta voglia di affrontare. C’è chi non ha il tempo per dedicarsi a questa mansione e chi non ha le idee chiare su come riordinare il proprio armadio e tende a rimandare. I cambi di stagione nell’armadio da fare durante l’anno sono sostanzialmente due.

Le differenze tra un cambio e l’altro riguardano principalmente il volume dei capi da riporre. I capi invernali sono quelli più spessi e ingombranti rispetto a quelli estivi. Per mettere via i primi ci serviranno scatole e sacchetti più grandi, mentre per tirarli fuori e metterli nell’armadio, ci servirà più spazio dentro a quest’ultimo.

Ecco 4 semplici consigli per fare un cambio di stagione efficace e senza stress:

1)Organizzazione prima di cominciare: prima di iniziare, armatevi di un pennarello colorato e quattro scatole di cartone di grandi dimensioni. Queste devono essere così denominate: “da buttare”, “da regalare”, “in dubbio” e “da aggiustare”. Il cambio armadio è considerato il momento per fare il punto della situazione. Ci serve per capire quali abiti vogliamo tenere, quali invece sono arrivati al capolinea o sono rimasti a riposo tra grucce e cassetti e, probabilmente, non saranno più indossati;

2) Operazione svuotamento: una volta scelti i capi da mettere via perché estivi e non adatti a questa stagione, occorre prima di tutto piegarli. Sistemateli nelle scatole e nei sacchetti per indumenti che metterete via di per categoria come “magliette”, “pantaloni”. I capi andrebbero lavati prima di essere riposti nelle scatole, poi chiuse molto bene per evitare la polvere. Solo così al prossimo cambio di stagione saranno già pronti all’uso;

3) Pulire l’armadio accuratamente: prima di riporre i propri abiti è sempre meglio dare una rinfrescata anche agli interni dell’armadio. A tal fine si possono mettere fiori, frutta essiccata, oli o essenze profumate. In caso di tarme efficaci sono la cannella, i chiodi di garofano, l’essenza di patchouli, cedro e lavanda;

4) Operazione baratto: dopo aver selezionato gli indumenti che non ci servono più, si può decidere di donarli ad associazioni di volontariato del proprio territorio. Interessante è partecipare ai mercatini dell’usato o portare i propri vestiti nei negozi che ritirano e valutano l’usato. Negli ultimi anni in numerose città si organizzano gli swap party ossia incontri e feste che hanno come obiettivo il baratto. È questa l’occasione per comprare qualcosa di interessante a costo zero.