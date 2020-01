Ecco come combattere il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

Oggi è il Blue Monday. Cade sempre il terzo lunedì di gennaio ed è considerato il giorno più triste e più malinconico dell'anno.

A stabilirlo era stato Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff, che nei primi anni 2000 aveva teorizzato, basandosi su una serie di calcoli, la presenza del giorno più triste dell'anno. Lo psicologo aveva preso in considerazione diverse variabili, come il meteo, il freddo e la difficoltà nel riprendere il lavoro dopo le vacanze di Natale, vedendo lontane quelle estive. Il primo Blue Monday venne annunciato il 24 gennaio 2005 e da quel momento se ne parla ogni anno, il terzo lunedì di gennaio.

Ma come fare per combattere la tristezza e la malinconia di questo giorno cupo? Secondo gli esperti, al di là della giornata, è tutto il periodo ad essere cosparso da un'aria di malinconia, complice il freddo dell'inverno e l'inizio di un nuovo anno, che non si sa ancora come andrà. Francesca Zampone, fondatrice dell'Accademia della felicità, ha spiegato all'Ansa come la tristezza abbia " un'accezione diversa per ciascuno di noi: le emozioni negative possono, infatti, scaturire da situazioni differenti, ma in ognuna di esse - se ben guidati - è possibile trovare un lato positivo per trasformarle in opportunità ".

Per contrastare la malinconia di oggi, allora, è bene ricordare alcuni precetti. " La solitudine può essere una risorsa ", quindi non bisognerebbe temere di rimanere da soli con sé stessi e, per evitare di cadere nella tristezza, si può riempire il tempo con nuove passioni o concedendosi dei momenti per coccolarsi. In secondo luogo, se gli obiettivi fissati a inizio anno iniziano già a vacillare, di possono sempre riformulare, perché " gli obiettivi che riusciamo a raggiungere sono solo quelli che ci interessano veramente ". Per vedere sempre le cose dal loro lato positivo, inoltre, è bene " coltivare la gratitudine " e, per apprezzare le cose belle della vita si possono scrivere su un foglietto, per ricordarsele nei momenti tristi. Infine, non va dimenticato che " la felicità è adesso ".

Oltre a questi precetti, anche i colori aiutano a sconfiggere il Blue Monday. Secondo quanto riporta Tgcom24, infatti, il giallo rappresenta l'energia, il verde la vitalità, il fucsia la spensieratezza e il rosa la leghgerezza. Vestirsi con abiti di questi colori può aiutare a vedere la positività anche nel giorno più triste dell'anno.

Infine, il miglio rimedio per combattere la tristezza è rifugiarsi negli abbracci dei propri cari, concedersi un drink o un dolce e prepararsi un bagno caldo.