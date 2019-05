Ginger di Unopiù: la sedia da giardino che si ispira al cinema

Iconica e senza tempo, la sedia da regista è la più amata dalle star del mondo del cinema: negli anni è riuscita a guadagnarsi un posto di rilievo sia come elemento funzionale per l’outdoor, sia come prodotto comodo e leggero per la casa. La sua è una storia che giunge da lontano, sin dall’antico Egitto: un look che ha attraversato epoche e mode rimanendo fedele a se stesso, fino a giungere ai giorni nostri. Agile, leggera e funzionale, la sedia da regista è diventata lentamente un oggetto di culto, trovando spazio nei backstage cinematografici e di moda fino alle vere e proprie personalizzazioni. La più iconica è quella di Federico Fellini, con tanto di nome e cognome stampato sullo schienale in tessuto, oppure quella dell’incredibile Stanley Kubrick, dotata di due contenitori laterali in legno dove l'artista sistemava le annotazioni dei film. La sua figura snella da sempre cattura l’attenzione dei brand più noti e dei designer di grido che, negli anni, ne hanno reinterpretato l’aspetto in chiave moderna, senza scalfirne il fascino ma rimarcandone il ruolo e la comodità.

Ginger, un’icona senza tempo

Ginger di Unopiù rappresenta da tempo la rivisitazione perfetta della classica sedia da regista: comoda e agile grazie alla consueta struttura a "X", è l’intramontabile sedia da giardino che coniuga tradizione classica con modernità. Protagonista indiscussa dell’outdoor, negli anni si è guadagnata un posto di rilievo all’interno di ogni abitazione, grazie all’evoluzione dei tessuti, dei materiali utilizzati e alla sua comodità ineguagliabile. Pratica, confortevole, leggera ed elegante, la sedia Ginger è perfetta come seduta informale per la zona living, oltre che per la sua maneggevolezza e facilità nella chiusura, che la trasformano in un elemento trasportabile e salvaspazio.

Ginger, emblema dello stile Unopiù, segue questo nuovo corso e viene riproposta con una veste del tutto rinnovata, in particolare nei tessuti. Disponibile nel modello più famoso in teak naturale, o nella nuova variante decapato e dal sapore piacevolmente vissuto, il prodotto può contare sulla presenza di una seduta e uno schienale in classico cotone 100% naturale, oppure personalizzabile con oltre 40 diversi tipi di tessuto e colori della Colour Collection Unopiù. È offerto anche nella versione con tessuto plastico o in cuoio artigianale, frutto di un’antica tecnica della tradizione toscana nota come "concia al vegetale", necessaria per trasformare le pelli grezze in cuoio attraverso un processo basato sull’utilizzo di tannini provenienti dagli alberi. Una lavorazione importante e nel totale rispetto dell’ambiente, in grado di conferire alla pelle preziose caratteristiche di unicità e naturalezza, completate da sapienti cuciture manuali opera di abili artigiani. Una vera e propria limited edition pensata per l’arredo degli interni.

Unopiù, che da sempre offre soluzioni pratiche per un vivere comodo e funzionale in armonia con la natura e l’ambiente che ci circonda, si avvale di alcuni ingredienti fondamentali quali la tradizione e la ricerca dell’innovazione, per uno stile unico e sempre attuale, che da più di 40 anni lancia le tendenze. Forte della sua esperienza e della qualità, l’azienda - nata nel cuore della Tuscia - ha volutamente trasformato il concetto di outdoor in cui è leader, per offrire soluzioni di arredo a 360° sempre al passo con i tempi. Un obiettivo importante, ovvero riservare lo stesso tipo di cura e attenzioni a tutti gli arredi, così da impreziosire ogni spazio interno ed esterno della casa:un vero e proprio total look all’insegna della qualità del Made in Italy e della comodità.

Unopiù, promozione Ginger per maggio

Unopiù ha deciso di lanciare un’incredibile promozione solo per il mese di maggio: l’iconica poltroncina per esterni Ginger in regalo per un outdoor estivo di puro stile. Basta acquistare 3 Ginger, nella versione in teak naturale, sul sito unopiu.it o presso tutti i punti vendita: la quarta sarà in regalo, con teli e cuscini in cotone 100% inclusi. Un’occasione imperdibile per gli amanti del design, un’opportunità da cogliere al volo per arredare giardino, portico, terrazzo e living in modo pratico, comodo, elegante ma casual. Lo stile iconico da regista ma senza tempo, un’idea unica per valorizzare la propria casa.