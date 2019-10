Halloween 2019: perché e come festeggiarlo

Halloween è una festa di origine pagana.

In scozzese “All Hallow Eve” significa “vigilia di tutti i Santi”, Il nome viene dal gaelico antico “Samhuinn” e indica la “fine della stagione dei raccolti”. Si commemora nella notte tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre. Secondo la tradizione pagana le anime delle persone in questa famigerata notte tornano sulla terra in mezzo ai vivi. Già nel Medioevo era diffusa una commemorazione di questo tipo. Infatti in epoca medioevale si indossavano maschere create ad arte con l’obiettivo di allontanare i fantasmi dalle proprie abitazioni in questa notte.

La festa di Halloween nell’ultimo decennio si sta molto diffondendo anche in Italia. Numerosi locali, pub, ristoranti, discoteche creano per l’occasione eventi con musica live e chiedono ai clienti di vestirsi in maschera. Per l’occasione la gente libera la propria fantasia e immaginazione e si lascia andare al puro divertimento. Inoltre la festa di Halloween coincide anche con il Ponte di Ognissanti che diventa l’occasione per intraprendere una gita fuori porta o un breve viaggio emozionate tra le tante località suggestive che la nostra nazione offre.

Ecco come festeggiare Halloween in maniera creativa e divertente:

- Festa creativa con i propri bimbi: per far divertire i propri bambini sarebbe bello organizzare una festa casalinga con tanti giochi e decorazioni a tema. Per l’occasione la casa deve essere ricca di festoni, disegni da colorare, bandierine. Per stimolare l’immaginazione e la fantasia dei nostri bimbi sarebbe opportuno coinvolgerli nella preparazione della fasta dalle decorazioni ai costumi da indossare fino ai dolci gustosi da mangiare;

- Gita fuori porta indimenticabile: quest’anno Halloween cade di giovedì. Concedendosi un venerdì di ferie si potrebbe organizzare un piccolo viaggetto di relax e divertimento in luoghi suggestivi ed emozionanti. Molto gettonate sono le città fantasma come Craco in Basilicata, Valle Piola in Abruzzo, Bassano Vecchia in Liguria, Codera in Lombardia, la Fabbrica di Careggine in Toscana. Sono località suggestive tutte da immortalare. È d’obbligo per l’occasione munirsi di fotocamera. Interessante è anche la visita ai cimiteri monumentali come quello Acatollico di a Roma e il Cimitero Monumentale di Milano.

- Maratona horror: se avete deciso di trascorrere questa magica serata col partner potreste organizzare una maratona horror guardando i film dedicati ad Halloween (dal regista Carpenter a Rob Zombie).

- Party a tema con vincitore: se preferite trascorrere questa serata in compagnia degli amici si può organizzare una festa casalinga divertente in maschera con una sfilata a tema. Potreste ispirarvi ad un film, un romanzo horror, una leggenda. Alla fine della serata si potrebbe anche nominare un vincitore.