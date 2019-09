Mille gazebo leghisti per protestare contro il governo dell'inciucio

200 gazebo nel Lazio, 150 in Toscana, 100 nel Lazio e altrettanti in Emilia-Romagna. Numeri in aggiornamento per la Lega, che nel week-end si prepara a invadere l'Italia con una campagna di raccolta firme per dire no al "governo dell'inciucio". " È la risposta al governo delle poltrone. Conte, Renzi, Grillo e il Pd non potranno scappare per sempre ", ha detto Matteo Salvini nel lanciare l'iniziativa con cui "agevolare il dialogo con i cittadini".

Nel suo messaggio a simpatizzanti ed elettori, il segretario del Carroccio ha ringraziato " i militanti della Lega che, dopo avere riempito il prato di Pontida, saremo ancora più numerosi in Piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre " per la grande manifestazione contro il governo. Salvini, fedele alla sua linea movimentista, continua la sua battaglia contro il Conte-bis. E non solo nei palazzi romani. I circa 1000 gazebo - e forse più - previsti in altrettante piazze di tutta Italia sono la seconda tappa di un tour de force iniziato a Pontida e destinato a concludersi a Roma tra circa un mese. Lazio, Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni dove, il 21 e il 22 settembre, si registrerà il maggiore impegno dei militanti della Lega.

Come detto all'inizio, la maggior parte dei gazebo verranno distribuiti tra Lazio, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. Saranno un modo - spiega il deputato e commissario regionale della Lega in Toscana, Daniele Belotti - " per dialogare direttamente con i cittadini, sentendo anche il loro parere riguardo al noto inciucio che ha portato alle creazione del nuovo governo giallorosso " e un'occasione, aggiunge Belotti, " per tesserarsi e prenotare il proprio posto in uno dei tantissimi autobus che, anche dalla Toscana, si muoveranno verso Roma, il prossimo 19 ottobre ". Tra le regioni "invase" dalle postazioni leghiste spicca l'Emilia-Romagna, una delle poche roccaforti della sinistra rimaste su cui il centro-destra ha messo il mirino in vista delle elezioni 2020.