La Notte di San Lorenzo: che cos’è e come godersela

La Notte di San Lorenzo, che cade ogni anno il 10 Agosto, è una delle notti più attese dell’estate.

In essa si crea un’atmosfera suggestiva e romantica. È nota perché sin dall’antichità è il giorno in cui è maggiormente visibile lo sciame meteorico delle Perseidi. Le stelle di San Lorenzo appartengono al gruppo di detriti chiamato Perseidi. Prendono appunto il nome dal nome appunto della costellazione di Perseo. Non sono delle stelle ma dei frammenti meteoritici la cui scoperta risale al 1862. La scoperta fu effettuata da Lewis Swift e Horace Parnell, due astronomi che per molto tempo osservarono le scie luminose fino a riuscire a misurane la velocità che si aggira intorno ai 59 km/s circa.

I cristiani chiamano questo noto fenomeno le “lacrime di San Lorenzo” perché coincide con il giorno di commemorazione del santo. Secondo le tradizioni religiose lo sciame luminoso e suggestivo delle stelle cadenti ricorda i tizzoni ardenti sui quali San Lorenzo è stato martirizzato. Famosa è la poesia X Agosto di Giovanni Pascoli nella quale le stelle celesti che popolano il cielo estivo vengono associate metaforicamente alle “lacrime”.

Per quest’anno gli astronomi hanno dichiarato che il picco di visibilità delle stelle di San Lorenzo a causa della pioggia, si avrà nella notte tra il 12 e il 13 Agosto. Per godersi a pieno questo spettacolo magico gli esperti consigliano di recarsi in posti naturali comw parchi, spiagge, boschi dove c’è poco inquinamento luminoso. Sarebbe divertente e memorabile organizzare un divertente pc- nic con gli amici.

Per godersi meglio lo spettacolo bisogna munirsi di plaid per sdraiarsi e guardare il cielo. Non bisogna guardare direttamente la costellazione di Perseo. Si consiglia di guardare verso lo Zenit, ossia il punto più alto del cielo. Le stelle cadenti sono visibili ad occhio nudo, non sono necessarie strumentazioni specifiche. Gli orari consigliati per ammirare lo spettacolo sono dalla mezzanotte alle 4,00.

Numerose sono in tutta Italia (dalle Dolomiti alla Sicilia) le iniziative promosse dalle amministrazioni e dagli osservatori astronomici che organizzano seminari e osservazioni guidate da astronomi per godere al massimo di questo spettacolo naturale che crea un’atmosfera indimenticabile.