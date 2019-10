Praticare la meditazione contrasta lo stress emotivo

La meditazione è un trend molto diffuso negli Usa e negli ultimi anni sta raccogliendo tanti estimatori anche in Italia.

Lo confermano la partecipazione ai numerosi corsi e i gruppi che si stanno diffondendo su di essa. Dedicarsi alla meditazione significa apprendere un nuovo modo di guardare il mondo e vivere. Grazie ad essa si entra in connessione con la nostra parte più profonda. Si allentano le tensioni e ci si focalizza sulla dimensione del “qui e ora” lasciando da parte le preoccupazioni lavorative, le incertezze sul futuro e soprattutto il caos quotidiano.

I vantaggi della meditazione per il benessere psicofisico sono riconosciuti dal mondo scientifico, sempre più persone ne sono coscienti e scelgono quindi di affidarsi a questa preziosa e antica pratica. La meditazione è in grado di far cambiare una persona nel profondo. Sviluppa delle capacità percettive e introspettive di cui nemmeno si immagina. Attiva meditazione un inedito stato di coscienza che consente alle persone di acquisire consapevolezze nuove su sé stessi e il mondo che li circonda Ecco i benefici della meditazione sul nostro benessere psico- fisico:

1. Riduzione dello stress: meditare abbassa i livelli di cortisolo e permette di ridurre l’infiammazione cellulare causata dallo stress;

2. Migliora la salute emotiva: la pratica della meditazione aiuta a potenziare l’autostima e a diffondere vitalità e ottimismo; 3. Aumenta lo stato di attenzione: grazie alla meditazione ci si concentra sul “qui e ora”, sul presente lasciando da parte le distrazioni;

3. Alleata del cuore : permette di mantenere il cuore in salute e di essere meno a rischio di infarti e altre patologie;

4. Garantisce migliori performance lavorative: chi pratica questa disciplina tende ad essere più creativo e concentrato. Riesce a raggiungere facilmente i propri obiettivi professionali;

5. Mantiene giovane la mente: aiuta a ostacolare il decadimento cerebrale perché la mente è in continuo fermento creativo;

6. Alleata della dieta dimagrante: se abbinata ad una corretta alimentazione e a uno stile di vita equilibrato, permette di raggiungere una perfetta forma fisica;

7. Sviluppa la socializzazione: consente di entrare in relazioni con altre persone che condividono la passione e l’amore per questa disciplina. Fa sentire meno soli.