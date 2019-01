L'Italia del 2019? Preferisce internet al sesso

Piuttosto che rinunciare alla connessione Internet, gli italiani preferiscono astenersi dal sesso. Lo dimostra un sondaggio realizzato a dicembre 2018 dal portale Expo-Luxe.com.

Il sondaggio ha analizzato un campione di 2 mila persone sia uomini che donne a cui è stato chiesto di rispondere ad alcune domande in merito alle priorità prefissate per l'Anno 2019. Dal sondaggio è emerso che tra le priorità degli italiani per il 2019, Internet vince perfino sul sesso: il 32% degli intervistati piuttosto che non rinunciare a rimanere connesso in rete sarebbe disposto a sacrificare la propria vita sessuale, astenendosi per un anno dal fare sesso.

Nel 2019 la carriera e il lavoro sono le priorità che vincono sulla vita sentimentale e di coppia. L'obiettivo primario degli italiani per il prossimo anno è infatti l’evoluzione in campo professionale. La salute si colloca invece al secondo posto con il 25% delle preferenze e l'amore è ultimo con il 21%.

L'82% degli intervistati sostiene inoltre che per la riuscita dei propri obiettivi di sviluppo in ambito lavorativo e professionale è proprio il «networking» a rappresentare un fattore determinante. Si fa network utilizzando appunto internet. Il networking è considerato un valido sistema di collaborazione e supporto tra professionisti in vari ambiti lavorativi. Grazie a questa rete on line si creano e consolidano i rapporti con altre realtà. Si ha la possibilità di sviluppare nuove competenze e ci si confronta se si hanno dubbi o incertezze anche a distanza. Prendono avvio così progetti innovativi e sperimentali di business.

Il networking si traduce concretamente nella massima: «l'unione fa la forza». La rete internet è diventata fondamentale per la vita degli italiani. Su internet fanno acquisti vantaggiosi, si leggono recensioni su prodotti, ci si documenta, si leggono le versioni on line dei quotidiani. Alla luce di questi risultati si prospetta un anno sempre più all’insegna della vita virtuale piuttosto che quella reale fatta di incontri e relazioni concrete e significative.