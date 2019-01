Saldi invernali: i consigli per evitare fregature

È finalmente arrivato il tempo dei saldi invernali. E’ il momento ideale per fare affari acquistando a prezzo scontato tutto ciò che desideriamo.

La data di inizio quest'anno varia da regione e regione. La prima ad essere partita con i saldi è stata la Basilicata, il 2 di gennaio, seguita dalla Valle D’Aosta il 3 Gennaio. In tutte le altre regioni la giornata ufficiale di inizio dei saldi invernali è stata fissata per il 5 Gennaio.

In questo periodo è inevitabile incappare in cattive sorprese o fregature. Ecco i nostri consigli per fare degli affari convenienti ed evitare qualsiasi tipo di fregatura:

1) Confrontare il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato: se si hanno dubbi sulla percentuale di sconto o il prezzo non ti sembra corretto, non esitare a chiedere delucidazioni al negoziante;

2) Controllare che i capi siano in buone condizioni: se il difetto viene fuori dopo l'acquisto, si può chiedere la risoluzione del contratto. Il negoziante è tenuto a restituire l'importo pagato oppure ridurre il prezzo. Fate attenzione a conservare lo scontrino;

3) La merce venduta in saldo deve essere esposta separatamente da quella non scontata: è possibile effettuare una denuncia alla polizia municipale se questa regola non viene rispettata;

4) Provare sempre i vestiti: se ci si pente in un secondo momento dell'acquisto, il cambio è a discrezione del commerciante. Chiedete sempre se è prevista questa possibilità;

5) Fare attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale: la legge prevede, infatti, che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e articoli cosiddetti di "moda". Sono stagionali quei capi che hanno probabilità di deprezzarsi se non vengono venduti durante la stagione;

6) Ricordarsi che i prezzi esposti vincolano il venditore: se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, fatelo notare al negoziante;

7) La garanzia vale per due anni dall'acquisto: prestare, dunque, agli scontrini di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese; fotocopiali per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia va fatta valere entro sessanta giorni dal momento in cui si scopre il difetto;

8) Un negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre: anche in periodo di saldi invernali bisogna rispettare questa regoli, e a non aumentare i prezzi per pagamenti effettuati con la carta.