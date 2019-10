Samantha Cristoforetti in tuta di Star Trek: la foto diventa virale

Un'immagine di Samantha Cristoforetti ha scalato nuovamente la classifica delle foto virali, riconquistando la vetta a suon di condivisioni. "Astro Samantha", così come è stata affettuosamente chiamata dai social, è immortalata mentre indossa una tuta spaziale rossa e nera, molto simile a quella indossata dai protagonisti della serie "Star Trek: Voyager". Un'immagine non recente, ma realizzata durante la missione spaziale del 2015, che l'ha vista protagonista all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. La serie all'epoca era l'unica che poteva vantare la presenza del comandante donna Kathryn Janeway, interpretata da Kate Mulgrew: nel 2020 la produzione celebrerà il 25esimo anniversario dal suo debutto.

Photo of Astronaut in Star Trek Uniform in Space Goes Viral After First All-Female Spacewalk https://t.co/AbNhlT7avQ