Dal set al giardino di casa: ecco Ginger di Unopiù

La sedia da regista porta subito alla mente la passione e le emozioni del set cinematografico. Chi non ha mai desiderato di sedersi, megafono alla mano, e scandire il ciak che dà il via alla magia della settima arte? Un sogno, questo, che in parte può essere realizzato, grazie all'iconico simbolo che nel tempo è riuscito a imporsi di diritto come elemento di arredo per gli ambienti esterni, così come quelli interni, della casa attenta al design e allo stile ricercato.

Ginger, la sedia da regista

Con Ginger, Unopiù porta nel giardino di casa un'icona intramontabile dello stile Made in Italy. Dotata di una struttura in teak di prima qualità, questa sedia esprime tutto il suo fascino classico diventando ancora più affascinante nella versione decapata, dal gusto piacevolmente vissuto. Rivestita in cotone o in tessuto Canatex, un composto derivato dalla tessitura del filo di canapa e PVC al 75% e poliestere al 25% che resiste agli effetti di acqua clorata o salata, è perfetta per gli ambienti esterni dove non si lascia scalfire dagli agenti atmosferici.

Perché rinunciare allo stile anche in casa, quando è possibile scegliere Ginger rivestita in pelle? In tre nuove colorazioni, verde, naturale e arancione, è frutto di una meticolosa lavorazione artigianale che segue i dettami di un'antica tecnica della tradizione toscana: la concia al vegetale. Attraverso l'uso di tannini derivati dagli alberi e nel totale rispetto dell'ambiente, le pelli grezze vengono così trasformate in prezioso cuoio dall'aspetto naturale quanto unico.

Pratica e maneggevole, la poltroncina Ginger si adatta dunque proprio a ogni angolo della casa o dell'esterno, chiudendosi e lasciandosi trasportare o stipare facilmente quando vi è la necessità. Sarà però difficile tenerla chiusa a lungo: la sedia da regista di Unopiù ha il carattere giusto per imporsi come complemento di arredo di spicco, sia per chi preferisce un'atmosfera più casual informale che per chi predilige maggiormente la ricercatezza del design contemporaneo.

Unopiù: a maggio una Ginger in regalo

Ginger è al centro dell'interessante promozione lanciata da Unopiù assolutamente da non perdere: acquistando tre poltroncine, nella versione teak naturale, la quartà sarà in regalo insieme ai teli e al cuscino tutti realizzati in morbido e resistente cotone naturale 100%. Decisamente un'occasione da cogliere al volo, per trasformare il proprio giardino, terrazzo o ambiente interno della casa in un vero e proprio angolo di relax, con un tocco di inconfondibile stile tutto italiano.