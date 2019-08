Sindrome da Post Vacation Blues: come superarla

Le ferie sono ormai concluse per la maggior parte degli italiani.

Il rientro al lavoro e la ripresa della routine non si affrontano mai in stato di relax. Un italiano su due soffre della sindrome da "Post Vacation Blues". I sintomi sono mal di testa, fiacchezza, mancanza di sonno, stordimento appena rientrati in ufficio.

“I primi giorni dopo le vacanze, per un consistente numero di persone. Si registrano disturbi del sonno a cui si associano nella maggior parte dei casi un’irritabilità elevata e difficoltà a riprendere la gestione del quotidiano ": spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione Europea per il Disturbo da attacchi di panico) e direttore scientifico del centro Bioequilibrium. "Pensare di dover tornare sui libri o al lavoro ed avere poco spazio da dedicare a noi stessi può tradursi in un malessere fisico generalizzato reale. Esso rende ancora più difficile il ritorno alla routine. Il cambiamento repentino delle abitudini può indurre il nostro organismo a manifestare questi disturbi”.

Da un sondaggio svolto dall’Eurodap emerge come il 58% delle persone al ritorno si senta stanco al pensiero di ricominciare, ma felice per come sono trascorse le vacanze; il 47% ha sottolineato quanto sia eccessivamente stressante la ripresa delle attività quotidiane; il 79% ha dichiarato che dalle vacanze cercava svago e relax; mentre per il 54% il periodo di stop non ha apportato alcun miglioramento alla situazione attuale.

Ecco allora i consigli dello staff di Bioequilibrium per mitigare gli effetti psicofisici del rientro delle vacanze:

- Rientrare in città qualche giorno prima: datevi del tempo per ricominciare le attività consuete. In questo modo si abitua l’organismo all’ambiente, all’alimentazione e all’aria;

- Fare tutto con calma: raggiungere gradualmente i propri tempi gli obiettivi prefissati. in questo modo non ci si affatica troppo;

- Modificare l’alimentazione: soprattutto se ci si è nutriti in maniera poco ordinata e bilanciata bisogna introdurre nella dieta molta frutta e verdura. Si consiglia di bere molta acqua, in modo da depurare il corpo e prepararlo ad alimenti più idonei all’organismo;

- Riprendere l’attività fisica: consente di mantenersi attivi e vitali;

- Continuare a "coccolarsi": concedersi momenti di svago e relax. Servono per accrescere la propria autostima e accrescere il proprio benessere.