Tradimento: perché le donne tradiscono più degli uomini

Il tradimento non conosce crisi. Lo scorso anno l'Italia è stato il paese con la maggiore crescita nel numero di tradimenti (+18%), secondo un sondaggio di Incontri Extraconiugali, portale che offre la possibilità di incontri al di fuori della coppia. Siamo nell’epoca in cui tradire è considerato al tempo stesso un “atto proibito” e una “tendenza molto praticata e diffusa”.

La società odierna basata sull’individualismo e la realizzazione personale ci incitano a perseguire la propria felicità. Prima si divorziava per infelicità e insoddisfazione del rapporto. Oggi ci si separa perché si matura la consapevolezza che meritiamo di più e di meglio per noi stessi. Si rincorre così uno status di benessere e felicità che spesso e volentieri sfugge al proprio controllo e di cui non si conosce la cognizione.

Un tempo il divorzio era fonte di vergogna. Oggi è invece diventato inaccettabile per molte donne rimanere intrappolate in una storia che non ci dona più nulla dal punto di vista umano. Non si vuole rimanere ingabbiate in una relazione arida. Ci si vuol sentire libere di essere sé stesse. Alla base di un tradimento non vi è solo l’avventura sessuale. La maggior parte delle persone tradisce non per il sesso ma per sentirsi viva e desiderata.

Gli psicologi infatti sostengono che ad orientarci verso il tradimento è il desiderio di attenzione, di sentirsi amati e speciali per qualcuno. Il desiderio ha alla base qualcosa di profondo e non ha nulla a che vedere con l’appagamento sessuale. Naturalmente a tradire sono sia uomini che donne indistintamente. Il tradimento può segnare sia la fine di un rapporto ma anche il riaccendersi della passione sopita. Eppure secondo il sondaggio del portale Etraconiugali, in Italia tradiscono più le donne degli uomini. Sette uomini su dieci tradiscono la partner.

Tra le coppie più a rischio vi sono quelle che hanno costituito una famiglia con figli piccoli. Oppure i partner che hanno fatto scelte di vita drastiche e vincolanti. In questo caso il tradimento si attua perché ci si rende conto che i sacrifici fatti minano troppo la propria sfera individuale tanto da sentirsi destabilizzati e scontenti di sé stessi. Il tradimento può segnare la rottura definitiva di un rapporto perché non è facile accettarlo e superarlo.

Il tradimento mette in discussione entrambi i partner, sia chi lo compie che chi lo subisce. Non risparmia proprio nessuno. Molte coppie si lasciano dopo il tradimento perché non riescono più a fidarsi del partner. Si ha paura di una ricaduta. La fiducia è una componente fondamentale di un rapporto sentimentale. Una volta minata, il rapporto si ritrova senza una base solida.

Superare un tradimento richiede molto coraggio, resilienza, empatia, voglia di mettersi in discussione, voglia di mettere in gioco nuovamente il rapporto minato. Ma non tutte le coppie sono in possesso di questi strumenti utili per recuperare un rapporto. In mancanza di essi la strada più facile (forse quella più giusta) è scrivere la parola “fine”.