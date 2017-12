Tutte le fantasie degli italiani sotto le coperte

Cosa preferiscono gli italiani a letto? Un sondaggio condotto da Meetic sulle fantasie sessuali nel Belpaese rivelano un italiano che ama le tradizioni, come il sesso in camera da letto, ma che non rinuncia alla fantasia e che di tanto in tanto si lascia andare ai sogni erotici.

Il luogo preferito in cui accendere il desiderio rimane la camera da letto (per l'88% degli intervistati) ma gli italiani amano dare sfogo alle proprie pulsioni sessuali anche in luoghi alternativi tra cui la spiaggia (72%), considerata particolarmente comoda, la barca (71%), l'automobile (63%) e l'ascensore (50%). È il ritratto dell'italiano romantico ma anche passionale, che talvolta ama anche luoghi più eccitanti per fare sesso: il sondaggio svela infatti anche location più peccaminose come il posto di lavoro (47%), il treno e l'aereo (38%), l'androne del palazzo (36%), bagni pubblici (34%) e il parco (30%).

Forse per gli italiani può essere eccitante farlo col pensiero di poter essere colti in flagrante da qualcuno, una tendenza che non vede distinzione di genere: infatti, il questionario Meetic spiega che, in quanto a lussuria, uomini e donne sarebbero uguali. Inoltre, alcune situazioni in comune contribuirebbero all'aumento del desiderio, come il trovarsi in vacanza (61%), aver mangiato buon cibo (47%), vedere una bella giornata di sole e ricevere un regalo a sorpresa (45%).

Curioso come gli italiani pensino che non si possa astenersi dal sesso per più di due giorni (29% del campione), ma che la voglia vada alimentata spesso, anzi ogni giorno per il 27% degli intervistati. Ma non per una parte dei single consultati (20%), a cui basterebbe farlo una volta a settimana.