Urlare fa bene alla salute

Urlare può smuovere risorse interiori positive.

Ci consente di motivarci per lottare e ottenere ciò che vogliamo. Nel 1970 il psicoterapeuta Arthur Janov introdusse in ambito psicologico la terapia dell’urlo. Tramite essa si riusciva a modificare le radici profonde delle nevrosi. Janov scrisse sull’argomento un saggio intitolato “The primal scream”. Nel libro affermò che i disturbi mentali possono essere curati tramite l’espressione dei traumi vissuti durante l’infanzia.

L’uso della voce tramite l’urlo primordiale o primario permette all’individuo di ricongiungersi con la propria psiche. In una sorta di rinascita l’individuo nevrotico si libera delle proprie paure e frustrazioni. L’urlo caratterizza la rabbia positiva, quella che è in grado di smuoverci, farci agire quando qualcosa non va e che necessita di essere cambiato per migliorare la nostra esistenza.

La società odierna considera la rabbia qualcosa di sconveniente e negativo dimenticandosi che essa ha anche una valenza positiva. Molti tendono a reprimerla. Ma questo è errato perché a lungo andare la sua mancata espressione comporta l’insorgere di numerosi nevrosi e psicosi. L’urlo è considerato dai psicologi in modo costruttivo e non distruttivo. Permette di sfogare le proprie emozioni e il proprio malessere. Fare finta di nulla provoca a livello fisico tensione muscolare, gastriti, cefalee. Questo avviene perché la nostra psiche è in continua connessione con il nostro corpo. Qualsiasi malessere interiore viene somatizzato ed emerge sottoforma di problemi fisici da non sottovalutare.

Ecco i principali benefici dell’urlo per il nostro benessere psichico:

- Fa bene alla salute: urlare abbassa la pressione arteriosa. Ci libera dalle tossine nocive e ci fa acquisire il buon umore;

- È liberatorio: urlare ci fa sentire leggeri perché ci fa dono di consapevolezze nuove su noi stessi, sulle nostre emozioni e sentimenti. Successivamente ci permette di essere più lucidi e obiettivi. Ci guida nell’elaborazione di decisioni concrete e sagge;

- Ci fa sentire vivi: attraverso l’urlo ci si riscopre vitali perché ci ricongiunge alla nostra parte più vera e profonda. Ci sprona ad abbattere paure e limiti;

- Combatte la depressione: sfogando le proprie frustrazioni si esprime efficacemente il proprio dolore. Lo si riconosce e lo si affronta per scoprire meglio chi siamo e cosa vogliamo nella nostra esistenza.