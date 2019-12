Luca Abete a Natale regala “Abbracci”

Luca Abete uno degli inviati più famosi di “Striscia la Notizia”, impegnato nella lotta contro il crimine, vittima più volte di pestaggi e sempre in prima linea, quest' anno ha voluto fare gli auguri di Natale, come ogni anno in un modo molto particolare, regalando a tutto il suo pubblico un video e tanti abbracci.

“A Natale regala abbracci” , è un videoclip originale e coinvolgente, che è anche un brano musicale scritto dallo stesso Luca Abete con le musiche di Francesco Altobelli. Le immagini sono state girate ad Avellino la città natale di Luca nelle vie piene di luci ed addobbi natalizi, e vede la partecipazione della gente comune, che si è prestata come nel titolo spontaneamente a gesti di vero affetto nei confronti dell’amatissimo compaesano.

Luca ha voluto così commentare questa meravigliosa esperienza umana: “ Anche quest’anno ho pensato di realizzare un video per fare gli auguri a mio modo alle persone che mi seguono sui social network e che hanno a cuore le cose che mi stanno più vicine. In sostanza è un invito in musica alle persone, con tante belle immagini colorate e realizzato nella mia città, a ritrovare il giusto valore del Natale. Oltre i regali fisici, quelli da scartare sotto l’albero, riappropriamoci anche dei valori importanti e delle cose semplici, come può essere un abbraccio !

Questo Natale abbiamo pensato di fare le cose in grande: al testo che ho scritto ho avuto la fortuna di poter abbinare un brano realizzato per l’occasione da Francesco Altobelli, che ha prodotto così un vero e proprio brano musicale che sarà disponibile per l’ascolto su tutti i digital store .”

Luca non è nuovo a queste sorprese anche lo scorso anno aveva realizzato un video “Non è mai troppo tardi per dirsi ‘auguri’” , girato a Benevento, “raccontava” di tutti gli auguri mai dati e rimasti in un posto segreto. “ Ne ho contati tanti - raccontava Luca - ammassati l’uno sull’altro, in tutte le lingue del mondo. Auguri timidi, mai sussurrati, auguri irruenti, ma mai urlati a nessuno. Quelli innamorati e non corrisposti quelli di chi non ha fatto in tempo. Come un pacco mai giunto a destinazione sono lì, fermi, impolverati, ma per nulla rassegnati, nella stanza segreta degli auguri abbandonati ”.