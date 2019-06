L'ultima frontiera della genetica: "La Russia impianta neonati Ogm"

Un altro esperimento che coinvolge la "bioetica". Non ci sono solo i cinesi che provano a pianificare di produrre dei neonati geneticamente modificati, ora ci sta lavorando anche la Russia. Ad assicurarlo è la rivista Nature, che pubblica un servizio di David Cyranoski.

" Il biologo molecolare Denis Rebrikov - si legge nel pezzo - ha detto che sta pensando di impiantare embrioni geneticamente modificati in alcune donne, forse entro la fine dell'anno, se prima riuscirà a ottenere l'approvazione ". Non è chiaro se Mosca e il Cremlino abbiano dato il loro via libera.