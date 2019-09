Meghan e il principe Harry potrebbero trasferirsi a Los Angeles: parlano gli amici

C'è un nuovo gossip che da qualche giorno circola nei corridoi reali della corte inglese e che riguarda Meghan Markle e il principe Harry. Stando a quanto riporta The Mirror, alcuni amici della coppia avrebbero ipotizzato che i due stiano progettando di lasciare il Regno Unito per andare a vivere a Los Angeles, città cara a Meghan e dove sarebbero meno attenzionati.

I motivi di questo sentore da parte degli amici dei duchi del Sussex non sono chiari. Alla base di questa supposizione ci sarebbe la decisione di Harry di rifiutare una tenuta che fin da quando era un bambino suo padre Carlo ha stanziato per lui nella contea dell'Hereforshire. Inoltre, il principe Harry e sua moglie si sarebbero risentiti per la pioggia incessante di critiche, piovute loro addosso dopo i viaggi in Spagna e in Francia a bordo dei jet privati. Secondo gli amici, questo avrebbe notevolmente agevolato i loro piani di trasferimento dal Regno Unito agli USA, nonostante Meghan Markle abbia tempo fa avviato le pratiche per l'ottenimento della cittadinanza inglese e stia seguendo l'iter tradizionale per ottenerla.