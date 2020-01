Meghan è già un lontano ricordo. A Corte ci sono i duchi del Wessex

La famiglia reale è stata scossa da uno scandalo, se così si può chiamare, senza precedenti. La rottura di Meghan Markle e di Harry ha spezzato la "tranquillità" che si respirava a palazzo, catalizzando sui Windsor tutta una serie di rumor e pettegolezzi (alcuni di questi anche infondati) che stanno appannando l’alone mistico dei reali. A cercare di ridare lustro alla royal family, ci pensa Kate Middleton. Lei ad oggi è l’unica "rampolla" di Corte che ha la possibilità di mantenere alto il buon nome della Corona. Sempre in tiro e sempre al top, la Middleton ora non deve commettere nessun tipo di errore, altrimenti nessuno potrà sopravvivere a un’altra bufera mediatica.

I media, proprio su questo argomento, hanno cercato di capire che aria si respira a palazzo dopo l’uscita di scena di Meghan. Ora che i famigerati "Fab4" si sono sciolti definitivamente, Kate su chi potrà contare? Presenzierà da sola a eventi ufficiali? Oppure troverà chi prenderà il posto di Meghan? Da quello che emerge dai gossip reali, la Middleton è stata fotografata di recente insieme ai duchi del Wessex. Loro sono una coppia ben rodata, meno in vista degli ex duchi di Sussex, ma che potrebbe prendere il posto nel cuore di Kate e dare vita, di nuovo, ai Fab4. Loro sono membri senior della royal family, ma pare che abbiamo molti punti in comune con Kate e William. Il Principe Edoardo e sua moglie Sophie, da anni sono attivi nella vita di Corte, ma compaiono di rado sulle pagine dei giornali di gossip. Hanno un grande interesse per le associazioni umanitarie e, come la Middleton, sono sostenitori di regole e tradizioni.

La stampa ha cominciato a speculare su di loro quando, nell’evento che si è svolto il 20 gennaio a Palazzo, i duchi di Wessex sono stati intravisti molto spesso vicino a Kate e William. Complici come un gruppo di vecchi amici, si crede che a corte sia Harry che Meghan siano stati già rimpiazzati. E questa unione sarebbe anche ben vista dalla stessa Sovrana. È all’ordine del giorno il fatto che Edoardo e Sophie hanno un buon rapporto con Elisabetta, anche se i due prendono le distanze da chiacchiere e gossip di corte. Oggi le cose potrebbero cambiare e i duchi potrebbero diventare persone ancora più influenti, se coltivano il legame con Kate Middleton.