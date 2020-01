Il regalo della regina a Kate Middleton? Uno "sfregio" a Meghan

Non è finita la guerra (a distanza) tra Kate Middleton e Meghan Markle. Nonostante il divorzio dalla Corona dei duchi di Sussex, le voci di litigi e dissidi tra le due donne di corte, si fanno sempre più insistenti. Solo una settimana fa, era l’8 gennaio, Meghan e Harry annunciano l’intenzione di vivere lontano da Londra, da impegni di Corte e, soprattutto, di rinunciare al loro titolo nobiliare. La tempesta si è abbattuta pesantemente sulla royal family, ma per fortuna, grazie al temperamento della Regina, in pochi giorni la crisi è stata superata (più o meno). Ora però ci sono i danni da quantificare e, come riportano i pettegolezzi di corte, la situazione resta in bilico e gli animi sono ancora instabili.

Quello di Kate Middleton non è da meno. Infatti, proprio nel giorno del suo compleanno, la scena è stata rubata da Meghan e dal suo annuncio choc che, di fatto, ha cambiato l’assetto della monarchia inglese. Ma per calmare gli animi e per cercare di evitare che scoppiasse un altro scandalo, sulla questione è intervista, di nuovo, la Regina Elisabetta. La Middleton ha ricevuto in dono le chiavi di Buckingham Palace. Un regalo simbolico per dare agio alla duchessa di non pensare a tutto quello che è accaduto, e al fatto che Meghan avrebbe rovinato il giorno del suo compleanno. La vicenda subito ha fatto il giro del web e, immancabilmente, gli esperti hanno preso la parola analizzando il vero motivo per quale la sovrana avrebbe compiuto un gesto del genere, nei riguardi della Middleton. In molti credono che si tratti solo di un gesto di affetto, dato che la sovrana è molto legato alla moglie di William. I più attenti invece notano qualcosa di strano.

Dall’Inghilterra si parla di uno "sfrego", di una rivincita della Regina ai danni dell’immagine di Meghan Markle. Sì, perché secondo i ben informati, la moglie di Harry avrebbe volutamente lanciato la bomba sul suo futuro proprio nel giorno del compleanno della Middleton, oscurando così i lieti festeggianti. Il regalo non è stato un contentino da parte della Sovrana, ma un atto di fiducia e benevolenza verso la duchessa di Cambridge. E si sa la cura e l’amore che la Sovrana ha verso il suo caro palazzo e, regalare le chiavi del suo regno, significa non solo fiducia ma anche amore incondizionato. E Meghan? Ha perso la sua battaglia. Kate così avrà campo libero per organizzare un evento, un summit molto importante, che si svolgerà a Palazzo il prossimo 20 gennaio.