Melissa Satta ha ritrovato l'amore con Boateng?

Il 2019 sembra essere l'anno dei ritorni di fiamma eccellenti per il mondo dello spettacolo. E gli apri pista sono stati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso è un'altra coppia celebre ad aver deciso di riprovarci. Loro sono Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, che dopo essersi detti addio lo scorso inverno pare siano tornati insieme. Già da qualche settimana circolava la voce insistente di un riavvicinamento tra il calciatore e l'ex velina, che stanno trascorrendo le vacanze insieme.

All'inizio sembrava che i due avessero ritrovato l'armonia per il bene del piccolo Maddox ma gli atteggiamenti molto intimi e complici lasciavano lo spiraglio per immaginare qualcosa di più significativo. La stessa Melissa Satta ha lanciato qualche messaggio nelle ultime settimane, lasciando intendere che la situazione con Boateng non fosse definitiva ma che fosse in divenire. Nelle scorse ore è arrivata quella che sembra essere a tutti gli effetti la conferma del loro ritrovato amore, visto che l'ex velina ha condiviso nelle sue storie un grandissimo mazzo di rose rosse con l'emoji di un cuore. A ben guardare dentro quel grande cuore rosso Melissa Satta ha inserito la menzione a suo marito. Crisi rientrata, quindi? Nessuno dei due nei mesi precedenti ha mai rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla separazione, si sono chiusi entrambi in un rispettoso silenzio senza far trasparire alcun elemento. Le ipotesi più accreditate per quella che sembrava essere la fine del loro matrimonio puntavano sulla lontananza. Melissa Satta vive a Milano, dove Maddox sta crescendo e lei lavora nello spettacolo e nella moda. Boateng, invece, negli ultimi anni ha spesso cambiato squadra, accasandosi in diversi club europei, che l'hanno portato lontano da sua moglie e suo figlio. Sembrava essere finalmente tornato in Italia lo scorso anno, quando è stato acquistato dal Sassuolo, ma a gennaio è nuovamente partito con destinazione Barcellona. Adesso che è tornato a giocare con la formazione emiliana, i due potranno riprovare a portare avanti il matrimonio, visto che l'amore tra loro non è mai del tutto sopito.