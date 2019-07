Melissa Satta e Boateng insieme sui social: è tornato il sereno?

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono ufficialmente detti addio lo scorso inverno dopo alcuni mesi di crisi. Il calciatore non vive più in Italia a causa del suo lavoro, che lo porta a spostarsi frequentemente in Europa. La Satta, per il medesimo motivo, è invece "costretta" a vivere a Milano. La lontananza sembra essere stato il motivo della loro separazione, che ha tanto fatto parlare e discutere. Boateng e la Satta sono stati a lungo una delle coppie più belle dello spettacolo. Il loro è stato un binomio calciatore-velina perfettamente riuscito, che ha portato alla nascita di una nuova vita. Già da gennaio sembrava essere tutto finito tra loro ma ecco che questa estate ci riserva nuove sorprese e ci fa ritrovare la coppia in vacanza.

La coppia ha deciso di trascorrere insieme la prima estate da separati, probabilmente per il bene del piccolo Maddox. Osservando le immagini diffuse in questi giorni, però, gli atteggiamenti dei due sembrano essere molto amichevoli e complici. Nessuno dei due in questi mesi ha mai rilasciato dichiarazioni in merito per spiegare i motivi della rottura. Entrambi hanno preferito il silenzio nel rispetto della loro privacy e nel rispetto dell'equilibrio emotivo del bambino, che oggi ha 5 anni. Solo Melissa, qualche settimana fa, si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram. la showgirl ha deciso di intervenire dopo le insistenti voci di una sua presunta relazione con Tommaso Chiabra, giovane e rampante imprenditore, nonché sex symbol.