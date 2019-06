Mercoledì la risposta dalla Ue. Di Maio: "Tagli welfare? Non siamo come Monti"

Mercoledì la Commissione Ue risponderà all'Italia che ieri sera ha inviato la replica alle richieste di Bruxelles sui conti pubblici. A dirlo è un portavoce dell'esecutivo Ue che ha sottolineato come la lettera del ministro Giovanni Tria sia arrivata ieri sera alle 22,30.

Resta il "giallo" dei tagli al welfare presenti in una bozza circolata nel pomeriggio e poi smentita dal Mef. L'indiscrezione aveva fatto infuriare il Movimento 5 Stelle, secondo cui dietro la revisione di reddito di cittadinanza, quota 100 e altre misure c'era anche lo zampino delle Lega.

"Oggi la giornata comincia bene", esulta stamattina Luigi Di Maio, "Nella lettera scritta dal Mef all'Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100. Un altro governo Monti anche no, ne abbiamo avuto abbastanza. Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere. Del resto non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Resta da capire a chi sia venuta in mente questa bizzarra idea circolata nelle bozze e se quel passaggio sia stato concordato, politicamente, con qualcuno. Sicuramente non con il Movimento 5 Stelle. Ora ripartiamo e lavoriamo insieme. L'unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a portare a casa risultati concreti per gli italiani. E lo faremo".

"Sono soddisfatto della bozza perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e di tagliare le tasse", ha però aggiunto Matteo Salvini.