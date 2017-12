Meridiana lancia da Malpensa i voli per New York e Miami

Meridiana rafforza la sua presenza a Milano Malpensa con il nuovo network estivo 2018 che sarà operativo a partire dal prossimo primo giugno. Decisione attesa e declinata con sette nuovi collegamenti dall’aeroporto gestito da Sea. Due di questi sono intercontinentali per gli Stati Uniti: New York con frequenza giornaliera e Miami quattro volte alla settimana. Voli long courier che saranno supportati da maggio - come spiega la compagnia aerea - da cinque nuovi collegamenti nazionali fra Milano Malpensa, Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme. Voli con orari e tariffe studiati per rendere convenienti le connessioni, via Malpensa, con tutte le destinazioni internazionali di Meridiana: oltre a New York e Miami, anche Russia (Mosca), Cina (Shenzhen), Cuba (L’Avana) e Africa (Zanzibar, Mombasa, Cairo, Dakar, Lagos, Accra). Sempre su Milano, dove è operativo tutto l’anno il collegamento con Linate, dalla prossima primavera partiranno anche i voli per Malpensa.

“Questa crescita si inserisce nel contesto di una strategia progressiva di espansione, che vede l’introduzione di due importanti voli per New York e Miami da Milano Malpensa e connessioni di meno di due ore da cinque città del centro e sud Italia, oltre al mantenimento dei collegamenti annuali e stagionali verso Olbia Costa Smeralda - dice Marco Rigotti, vice presidente di Meridiana annunciando anche l’altra importante novità che riguarda gli aerei. “Grazie ai nuovi Boeing 737-Max e Airbus A330 gradualmente verrà rinnovata la nostra flotta a tutto vantaggio del comfort, della qualità del servizio che intendiamo offrire ai nostri clienti e della redditività della compagnia”. Programmazione che anticipa le prossime mosse della compagnia che si conosceranno a fine gennaio, quando sarà presentato il piano industriale.

Per i nuovi collegamenti intercontinentali fra Milano e gli Stati Uniti saranno impiegati gli Airbus 330-200, mentre sui voli di corto-medio raggio entreranno in linea i nuovissimi Boeing 737 Max 8 e Meridiana sarà il primo vettore italiano ad avere in flotta questo aeromobile che presenta una serie di innovazioni tecnologiche e di design che si migliorano livello qualitativo percepito dai passeggeri, consumi di carburante, livello di emissioni ambientali. E primo passo, dopo l’uscita degli Md80 avvenuto lo scorso 31 ottobre, verso il completo rinnovamento dei velivoli previsto nei prossimi anni.

Boeing e Airbus saranno configurati in doppia classe, business ed economy e sarà offerto un nuovo servizio di bordo concepito sia in classe economica che in business per raggiungere il miglior rapporto di qualità - prezzo. La cabina avrà sedili con uno spazio ampio e confortevole, la dotazione tecnologica è adeguata ai migliori standard dell’industria, in particolare con riguardo al wi-fi e all’intrattenimento sui voli di lungo raggio.

Tutte le informazioni su tariffe e promozioni su: www.meridiana.it