Martina Levato: "Mi hanno indotto il parto e sedata per non farmi vedere mio figlio"

" Fatemi rivedere mio figlio, non l'ho mai abbandonato ", Martina Levato, condannata in via definitiva insieme al suo ex compagno Alexander Boettcher a 19 anni e 6 mesi di carcere per aver sfigurato con l'acido tre persone, intervistata ai microfoni del Tg2 ha lanciato un appello ai giudici affinché le venga data la possibilità di mantenere i contatti con il figlio Achille che è stato dato in affidamento e avuto dalla ragazza durante il suo periodo di detenzione.

Durante l'intervista l'ex studentessa della bocconi ha dichiarato, relativamente ai reati commessi a Milano durante il 2014, che " non ci sono giustificazioni per quel che è successo, che è gravissimo e tornando indietro non lo rifarei " e che erano stati commessi perche credeva " in un amore malato. Chiedere aiuto è quel che ci può salvare e che io non sono riuscita a fare. Sono finita in un vicolo cieco ".

Poi la donna, che sta scontando una pena di 19 anni, ha affermato che tutto è cambiato con la nascita del figlio: "Mi è nato Achille e mi ha fatto capire cos'è il vero amore, il più bello e il più grande". Poi la denuncia, pesantissima se fosse accertata in cui la Levato dichiara sul parto: " Non ero a fine gravidanza, sono stata portata a partorire in un ospedale che non era quello in cui ero destinata ad andare. Mi hanno indotto il parto - continua la Levato - e mi hanno sedata affinché io non potessi proprio vedere la faccia di mio figlio appena nato ".