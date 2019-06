Il Milan si prende Krunic

Il primo colpo di mercato del nuovo Milan targato Maldini è sicuramente di peso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, ha già firmato un contratto con i rossoneri di 4 anni. Si tratterebbe di un'operazione da 8 milioni di euro più bonus. Ingaggio del giocatore bosniaco che ha trovato favorevole anche Marco Giampaolo che sebbene non sia stato ancora ufficialmente presentato come nuovo allernatore del Milan, è già stato coinvolto nelle operazioni di calciomercato della squadra.

L'assenso all'operazione non arriva a caso visto che Giampaolo ha già avuto modo di lavorare con Krunic, che stima, all'Empoli. Il futuro nuovo allenatore dei rossoneri dovrà adattare il bosniaco alle esigenze della squadra ma questo non dovrebbe rappresentare un problema visto che il giocatore ha dimostrato più volte di essere molto flessibile e di poter stare ovunque. Una flessibilità che potrebbe fare molto comodo per il sistema di gioco di Giampaolo.

Viste le recenti partenze di Bakayoko, Montolivo, Bertolacci e José Mauri, al Milan serve un importante rinforzo a centrocampo che potrebbe arrivare proprio dal bosniaco. Inoltre, il centrocampista è anche molto giovane oltre ad essere talentuoso e quindi potrà essere valorizzato al meglio all'interno del nuovo Milan che vuole puntare molto proprio sui giovani talenti.