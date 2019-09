Milano Prime "vola" in Marocco per presentare il nuovo terminal Vip aperto anche a Malpensa

Sea Prime, la società del Gruppo Sea che gestisce con il brand Milano Prime le infrastrutture di business & general aviation di Linate e Malpensa, presenta il nuovo Terminal dedicato dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa al Mebaa Show Marocco che si tiene a Marrakech dal 25 al 26 settembre.

Milano Prime a Malpensa, inaugurato il 23 luglio scorso, si sviluppa su una superficie di 1.400 metri quadrati ed è situato fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un piazzale di 50.000 metri quadrati e di un hangar di 5.000 mq per il ricovero di jet executive di ultima generazione. L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio e della domanda sempre crescente dei passeggeri Vip anche dall’area del Middle East e Africa che volano in First e Business

Class e poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti, Milano Prime ha già registrato un incremento del traffico di aviazione generale di oltre il 180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di accesso alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni del Nord e ai ai principali itinerari del turismo. Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di business & general aviation”, commenta l’amministratore delegato Chiara Dorigotti.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo Terminal il traffico di aviazione generale durante i più importanti eventi di moda e sport, mrntre Linate ha mantenuto l’operatività degli elicotteri anche durante il periodo di chiusura dello scalo, raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del Gran Premio di Formula 1 ha accolto a Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori d con il servizio di collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di Monza. Nel weekend della gara Milano Prime a Malpensa ha registrato oltre 400 movimenti.

Milano Linate Prime è il primo scalo in Italia di business&general aviation, il quinto in Europa. I due scali hanno registrato oltre 26.000 movimenti nel 2018 con una crescita del 2,5% su base annua. Le infrastrutture gestite includono due Terminal e i piazzali dedicati, 11 hangar, lounge, parcheggi VIP e Business Center. Milano Prime offre direttamente o tramite i propri partner un range completo di servizi dedicati a aeromobili, passeggeri ed equipaggi. Tra i servizi offerti: lounge, hangaraggi, manutenzione, concierge, catering, rifornimenti, limousine e tax refund.

Informazioni: www.milanoprime.com