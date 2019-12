Air Italy e Oman Air, accordo per voli tra Malpensa e Muscat

Accordo fra Air Italy e Oman Air che per volare in connessione dall'aeroporto di Milano Malpensa a quello di Muscat, la capitale del Sultanato, partendo dagli scali di Roma, Napoli, Cagliari, Palermo, Catania e Lamezia Terme.

In base all'accordo di codeshare, il codice "IG" di Air Italy è stato inserito sui voli di Oman Air tra Milano Malpensa e Muscat, tutti già in vendita sul sito airitaly.com. Allo stesso modo Oman Air ha inserito il proprio codice "WY" sui voli Air Italy che servono i sette scali nazionali. Prossimo passo della partnership, non appena ci sarà il via libero per le autorizzazioni governative, l'aggiunta del codice di Oman Air ai voli Air Italy Milano-New York e Milano-Miami.

"L'inizio della nostra partnership con Oman Air offre una nuova opportunità ai passeggeri di entrambe le compagnie - commenta il chief operating officer di Air Italy, Rossen Dimitrov -. I clienti di Air Italy, provenienti da tutta Italia tramite il nostro hub di Malpensa, possono ora raggiungere la capitale dell'Oman con la bellezza del suo territorio e l’unicità del suo mare.. Allo stesso tempo, siamo lieti di accogliere i passeggeri di Oman Air a bordo dei nostri voli domestici diretti offrendo loro l'accesso alle migliori destinazioni italiane. Sono anche sicuro che la partnership con Oman Air sia solo all’inizio. Continueremo infatti a cercare di sviluppare maggiori opportunità di viaggio per i clienti di entrambe le Compagnie ogni volta che si ne presenti l’opportunità, anche sui nostri voli per gli Stati Uniti".

"Questo accordo di codeshare renderà molto più facile per i viaggiatori di tutta Italia visitare il nostro bellissimo Paese - dice il ceo di Oman Air Abdulaziz Al Raisi - e apre nuove interessanti opportunità anche per gli Omaniti che scelgono l'Italia per le loro vacanze o per il business. La partnership con Air Italy si profila anche come uno sviluppo significativo per la nostra compagnia con l’ingresso di Oman Air nel mercato nordamericano grazie ai voli in code-share che offriranno ai nostri clienti l'accesso a New York e Miami, tramite l’hub Air Italy di Milano Malpensa, tappa dell' espansione della nostra rete globale nei prossimi mesi".