Animali da compagnia, i cani eroi protagonisti a Pets in The City

Animali da compagnia grandi protagonisti di Pets in The City - in fieramilanocity da venerdì 4 ottobre a domenica 6 - la nuova manifestazione dedicata a tutti gli amanti dei Pets che metterà in mostra il meglio di prodotti e servizi per la cura degli amici a quattro zampe e non solo. Un salone particolare anche perché in fiera non ci saranno gabbie ed è proibita la vendita per sottolineare il massimo rispetto verso gli animali che non sono oggetti e l’obiettivo è anche quello di far crescere il corretto rapporto fra uomo, animali e ambiente urbano.

Evento ricco di appuntamenti adatto a tutti, si apre con uno speciale talk dedicato ai cani eroi intitolato "Pets in the heroes". Giusto riconoscimento non solo perché i cani eroi sono animali unici che salvano vite umane ma anche perché sono protagonisti di tutti i giorni in molti modi: dai cani guida per i non vedenti ai cani poliziotto che aiutano le forze dell’ordine fino a quelli impiegati nella pet therapy.

Al talk partecipano Frida’s Friends, onlus specializzata nella terapia con animali; l’associazione di soccorso Sogit; Sics, Scuola Italiana Cani da salvataggio; l’ unità cinofila di soccorso nazionale alpino; il servizio cani guida Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus; l’unità cinofila della Polizia locale di Milano; il centro Militare Veterinario di Grosseto; Siua Istituto di Formazione Zooantropologica e il team di Read Reading Education Assistance Dogs, un programma di sostegno all’alfabetizzazione costruito attorno alla lettura con i cani.

Pets in The City 4-6 ottobre, fieramilancity, Padiglione 3 (Metro M5 Portello) Orari: venerdì 4 ottobre dalle 14 alle 19 anteprima con ingresso gratuito sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19 Biglietti: sabato 5 e domenica 6 ottobre: 12 euro prezzo pieno in biglietteria; 10 euro biglietto acquistato online; 8 euro over 65; ingresso gratuito bimbi fino a 12 anni, invalidi e accompagnatori Chi partecipa agli eventi della Milano Pet Week soggetti ad iscrizione (Pets in the Marathon, Caccia al tesoro, Eukanuba Cup e Pet Tram) può accedere gratuitamente in fiera anche i giorni sabato 5 e domenica 6 ottobre

