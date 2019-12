China Awards, Sea premia l'operatore Trip.com Group

Sea ha premiato la partnership strategica con Trip.com Group durante la serata dedicata ai China Awards 2019 che si è tenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano con la consegna di riconoscimenti ad aziende, associazioni e personalità italiane e cinesi che hanno colto le opportunità di interscambio tra i due Paesi.

Il vp Aviation business vevelopment di Sea Andrea Tucci ha consegnato il premio nella categoria Capital Elite, riservata ad aziende, imprenditori, professionisti e istituzioni italiane e cinesi che si sono distinti nella relazione tra Cina e Italia, con la motivazione: Partnership strategica per la promozione del Turismo cinese in Italia. Trip.com Group Limited è una grande realtà che offre pacchetti di viaggio, guide turistiche e servizi in oltre 3000 destinazioni in più di 160 Paesi e territori. A ritirare il premio James Tang, senior vice president Ctrip.com International Ltd, vice president Shanghai Tourism Trade Association e presidente Ota chapter of Stta.

Quella tra Sea e Trip.com è infatti un’importante collaborazione commerciale in atto già da qualche anno con l’obiettivo di promuovere dil territorio e gli aeroporti di Milano. Il capoluogo e la Lombardia, sono tra le mete più visitate in Italia: un territorio pieno di attrattive di cui Sea, tra i primi dieci gestori aeroportuali in Europa per volume di traffico merci e passeggeri, è la "porta d'ingresso". L’identità di Milano e della Lombardia rappresenta una combinazione perfetta per soddisfare le esigenze turistiche e di business, con la presenza, nell’area servita da Linate e Malpensa, di oltre il 24% di aziende italiane e una produzione di circa un terzo del Pil italiano.



Sea è impegnata da anni sul mercato cinese e nell’accoglienza dedicata in aeroporto tanto che lo scalo intercontinentale di Malpensa è accreditato come Chinese Friendly Airport dal 2013, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti, come il prestigioso QSC, il certificato di qualità per l'accoglienza del turista cinese dell’ente governativo China National Tourism Administration.

L’aeroporto di Milano Malpensa, collegato con Shanghai e Pechino (Air China), Hong Kong (Cathay Pacific) e Guiyang, Nanchang e Nanjing (Neos) ha accompagnato la crescita dei turisti cinesi in Lombardia progettando servizi dedicati: app, sito e mappe in lingua cinese, catering orientale, shopping helper per assistere i passeggeri negli acquisti in aeroporto.