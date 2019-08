Donna milanese annega in vacanza in Liguria

Una donna di 80 anni residente a Milano è morta ieri intorno alle 13, nel mare di Sanremo. L‘anziana stava facendo il bagno quando improvvisamente, forse per un malore, è annegata. Inutili i soccorsi per cercare di salvarla. Il dramma è avvenuto ieri, 20 agosto, nel primo pomeriggio. L’80enne era in acqua, nella zona di mare davanti ai Bagni La Brezza ai Tre Ponti di Sanremo, a pochi metri dalla riva.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. I primi ad arrivare in suo aiuto sono stati i membri del personale della spiaggia che hanno raggiunto la donna e l’hanno riportata a riva. Nel frattempo sono stati allertati i sanitari del 118 che sono giunti sul luogo del drammatico incidente con i volontari del soccorso della Croce Verde di Arma di Taggia, coadiuvati dalla Guardia Costiera.

Inutili tutti i tentativi di rianimare l’anziana bagnante, andati avanti per diversi minuti. Il suo cuore non ha più ripreso a battere. I sanitari hanno potuto solo constatare la morte della donna. Le Forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La pista più plausibile sembrerebbe quella di un malore sopravvenuto mentre l’80enne si trovava in mare.

