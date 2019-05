L'estate fra stile e colore con le collezioni di ChibiMart

Tendenze e stile, novità e creatività che si esaltano i colori dell’estate a ChibiMart che dal 17 al 20 maggio mette in mostra a fieramilanocity le proposte di oltre 100 espositori collezioni e prodotti di bigiotteria di tendenza, pietre dure, prodotti etnici e argenti, abbigliamento e accessori moda provenienti da tutto il mondo: aziende, artigiani e start up innovative.

Creazioni uniche ma non solo in questa fiera dedicata ai retailer, perché si possono trovare anche minuteria e componentistica, che negozianti e buyer possono acquistare subito con l’apprezzata formula cash and carry.

ChibiMart Estate - oltre a consentire di avere subito la disponibilità dei prodotti - propone anche eventi e dimostrazioni pensate per rendere più accattivante e originale il proprio punto vendita. Il progetto #chibinature offre infatti suggerimenti e ispirazioni con speciali vetrine espositive ispirate ai temi della natura e dei colori di tendenza. Non mancano i consigli e le idee preziose per stupire i clienti a cura di Maria Elena Capelli, cool hunter e autrice del blog Tuttepazzeperibijoux (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16).

Creatività e artigianalità sono invece il filo conduttore nell’area speciale Fatto a Mano, dedicata all’accessorio dove trionfano innovazione e originalità con le capsule collection e le proposte a tiratura limitata in grado di rendere ancora più caratterizzata ed esclusiva l’offerta del negozio.

Da venerdì 17 a lunedì 20 maggio

Padiglione 4, Gate 5 - Teodorico - fieramilanocity

Orari: da venerdì 17 a domenica 19 maggio ore 9.30 - 18.30; lunedì 20 maggio ore 9.30 - 16.00.

Tutte le informazioni su www.chibimart.it