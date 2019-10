Linate, decolla il grande show dedicato al volo e all'aeroporto

Tutto pronto per il Milano Linate Air Show, la grande festa del volo e non solo che celebra la prossima riapertura dello scalo gestito da Sea, prevista il 27 ottobre, che restituisce alla città un city airport più moderno, funzionale e competitivo dal punto di vista dell'offerta alle compagnie aeree e ai viaggiatori. Grande festa del volo voluta da Sea che con i suoi scali porta il mondo a Milano, questo sabato e domenica per un weekend da non perdere con un maxi programma che prevede un sequenza di eventi dalle 10 alle 23 con spettacolari esibizioni aeree, performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori per bambini, mostre ed esposizioni, un Village a 70 truck per la street food e tanto altro ancora. Due le aree predisposte per il pubblico: una gratuita e una a pagamento con il ricavato sarà devoluto a favore del Progetto Quartieri del Comune di Milano (leggi le informazioni).

Sabato si esibiranno i Rockin'1000, la più grande rock band del mondo composta da mille elementi con ospiti d'eccezione i Subsonica e Manuel Agnelli, che si esibiranno insieme alla rock band. E ancora il cabaret dello Zelig, un concerto di Cristina D'Avena e l'Urban Lake Street Food Festival. Appuntamento clou è l'Air Show 2019, organizzato e curato da Aero Club Milano, con le acrobazie in cielo delle migliori pattuglie aeree e performer italiani ed europee con appuntamento domenica dalle 14.30 alle 17.30 - sabato si può assistere alle prove generali - affascinati dallo spettacolo emozionante delle Frecce Tricolori che tornano a sfrecciare nel cielo di Milano dopo l'ultima esibizione nel 1957.

L’Aeronautica Militare ha fatto le cose in grande per questo evento, oltre alle Frecce Tricolori sono previste altre attività di volo. Una dimostrazione dedicata alla ricerca e al soccorso con un elicottero HH-139A, una simulazione di intercettazione aerea, sorvoli di velivoli da trasporto C130J e A319CJ, di caccia di ultimissima generazione F-35 e di Eurofighter, Tornado e AM-X, oltre a quelli dei velivoli di addestramento T346A, MB339 e SIAI 208.

Per avvicinare ancora di più gli spettatori al mondo del volo, a terra ci sono i mock up dei velivoli militari AMX, Tornado, Predator e MB339 PAN e dell' F104. Visita anche a una torre mobile di controllo del traffico aereo e una stazione di osservazioni meteorologiche da campo. Ma non è finita, si può "volare" anche a bordo dei simulatori dei velivoli MB339 delle Frecce Tricolori e del caccia Eurofighter. L'Aero Club Milano, invece, offre al pubblico la Mostra statica di Velivoli che sono già schierati a Linate e sono esposti lungo una delle piste all'interno del Village: si tratta di aeroplani civili storici e contemporanei.

Per l'evento Trenord offre uno speciale Day Pass andata e ritorno a 13 euro per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Milano Forlanini, a pochi passi da Linate. Con Trenord Day Pass i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto speciale viaggiano gratis. Il biglietto speciale, a valenza giornaliera, è acquistabile nelle biglietterie Trenord, i distributori automatici, tramite rivendite autorizzate Trenord oppure online sull'e-Store Trenord e sull'App Trenord. La data di utilizzo dovrà essere indicata al momento dell'acquisto. La stazione di Milano Forlanini, situata a circa 30 minuti a piedi dalla porta B di ingresso all'evento, è raggiungibile con le 3 linee suburbane S5 Varese-Treviglio; S6 Novara-Treviglio e S9 Albairate-Saronno.

INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: www.milanolinateshow.it