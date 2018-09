Micam palcoscenico dei tacchi a spillo del muscial Kinky Boots

Un palcoscenico davvero speciale quello che accoglierà l’arrivo ia Milano del musical Kinky Boots che ha riscosso un grande successo a Broadway. Il motivo è la storia vera che ha ispirato il musical: Kinky Boots racconta infatti la vicenda di un giovane produttore di calzature, che trova in una collezione davvero “alternativa” la strada per il rilancio dell’azienda di famiglia. Stivali, tacchi a spillo, voglia di riscatto e di fare impresa, ingredienti che hanno convinto Micam, la manifestazione di riferimento a livello internazionale che si terrà in Fiera Milano dal 16 al 19 settembre, a patrocinare il debutto dello spettacolo che da fine novembre divertirà e commuoverà gli spettatori al Teatro Nuovo di Milano.

“Attraverso Kinky Boots, Micam punta a far riflettere in modo nuovo sul valore del ricambio generazionale nelle imprese a conduzione familiare che anche in Italia costituiscono il fulcro del settore calzaturiero – spiega Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici e Micam - Enfatizzando l’importanza del sapersi reinventare con coraggio, a volte anche facendo scelte particolarmente azzardate, il messaggio del musical racconta la storia di un riscatto possibile ma mette in risalto anche le persone che animano la produzione di una calzatura di qualità. Nell’edizione del salone dedicata all’Invidia, abbiamo portato in scena personaggi che da questo sentimento riescono a liberarsi, trovando ciascuno una propria crescita e una propria identità, oltre gli stereotipi sociali, i legami familiari e le costrizioni del passato”.

Lo spettacolo con le musiche di Cyndi Lauper e la regia italiana di Claudio Insegno, racconta la strana amicizia del giovane Charlie Price e della drag queen Lola, i cui show musicali diventano ispirazione per la creazione di una collezione di sensuali stivali da donna, capaci di reggere il peso di un uomo en travesti, grazie ai quali il giovane produttore di calzature potrà consacrare il suo sogno di approdare a Milano, alla fiera dedicata a questo fondamentale accessorio. La voglia di riscatto, la capacità di osare, l’amicizia e l’apertura verso il diverso sono solo alcuni dei temi che la leggerezza del musical, vincitore di sei Tony Awards, regala agli spettatori.

Così, già a partire da domenica 16 settembre con la serata inaugurale di Micam “Envy is in the heel”, in cui gli attori protagonisti del musical si esibiranno live alla Fashion Square nei padiglioni di Fiera Milano, con un travolgente showreel in anteprima assoluta per tutti gli operatori della manifestazione, diventando l’evento clou della prossima edizione.

Kinky Boots “invaderà” anche Milano: in collaborazione con il Teatro Nuovo e in media partnership con Accessory_VogueVanityFair, in Piazza San Babila, Via Torino, Piazzale Cadorna, Largo La Foppa e Piazza XXIV Maggio, compariranno cabine raffiguranti i protagonisti del musical sulle tre pareti esterne, con illustrazioni “senza volto” che diventeranno un gioco interattivo per chi vorrà fotografarsi o immortalarsi in irriverenti selfie. E durante la Fashion Week, il 21 settembre alle 18, in prossimità della cabina di Piazza San Babila, i passanti potranno essere sorpresi da un ballo rutilante e diventare parte del flashmob ispirato al Musical con le magnifiche Drag Queen capitanate da Lola.

Micam mette in palio 50 Golden Ticket validi per due persone per la serata Vip del 4 dicembre al Teatro Nuovo di Milano. Sarà sufficiente acquistare il numero di Accessory_VogueVanityFair, in edicola dal 14 settembre per partecipare al concorso (regolamento su www.themicam.com).