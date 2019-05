Milano, anagrafe in tilt. E ora è caos per il voto

L'ufficio anagrafe di Milano per un problema tecnico ha dovuto sopendere la propria attività. Di fatto con la momentanea sospensione dei servizi, gli uffici in questo momento non possono rilasciare la carte di identità e i certificati elettorali. In questo caso l'amministrazione del Comune di Milano ha invitato i cittadini a evitare di recarsi negli uffici e di attendere successive disposizioni. A quanto pare il problema tecinico riguarda anche le linee telefoniche di questi uffici e alcuni terminali sono isolati. Il Comune di Milano è già a lavoro per trovare una soluzione al problema e dunque ripristinare il servizio per il rilascio delle carte di identità e dei certificati elettorali. Ma in questo quadro vanno registrate la legittime proteste degli utenti che si erano recati negli uffici per poter ritirare il nuovo certificato elettorale da usare domattina alle urne per le Europee.

Intanto il Viminale ha fatto sapere che per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente. " Gli elettori - sa sapere il Ministero degli Interni - che avessero smarrito la propria tessera elettorale, potranno chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine assicureranno l’apertura al pubblico nella giornata di oggi, 25 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mentre domenica, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione ".