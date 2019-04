Milano Food City, percorsi di gusto: dai piatti di Leonardo alla "prima colazione stellata"

Percorsi del gusto fra benessere e solidarietà, dai piatti ispirati a Leonardo da Vinci e alla tavola rinascimentale fino all’ inedita scoperta della “colazione stellata” per iniziare nel modi più salutare la giornata. Torna in città dal 3 al 9 maggio con un maxi programma l’appuntamento con Milano Food City, il più grande evento dedicato alla cultura alimentare che si tiene in concomitanza con TuttoFood, il salone internazionale dell’agroalimentare in programma dal 6 al 9 maggio nei padiglioni di Fiera Milano.

Il grande evento dedicato al tema “Genio e creatività”, nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Fiera Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi, Coldiretti Lombardia e Assolombarda che danno vita a una settimana “effervescente” animando Milano con talk, percorsi, eventi, incontri, arte, degustazioni, esperienze cultural-gastronomiche e iniziative di solidarietà. Che coinvolgeranno sistema agroalimentare e realtà scientifiche, produttori e pubblici esercizi oltre a 100 chef italiani e stranieri “ambasciatori del gusto”.

Inaugurazione conviviale con le istituzioni e i partner di Milano Food City venerdì 3 maggio alle 8.30 a Palazzo Bovara, storica sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51, all’insegna della sana alimentazione e dello sport per un corretto stile di vita e un consumo consapevole.

L’appuntamento è con Il buongiorno si vede dal mattino… in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. L'iniziativa è dedicata all’importante ruolo della prima colazione - sia in casa sia nei pubblici esercizi - con il lancio del “Decalogo della sana colazione”. Istituzioni e partner sperimenteranno la colazione ideale in uno showcooking con lo chef Andrea Aprea, 2 stelle Michelin, Vun; Alessandro Servida, pasticcere Maestro Ampi; il Maestro cioccolatiere Alberto Simionato, docente di Chocolate Academy Milano; Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori. Con loro la nutrizionista della Fondazione Umberto Veronesi Elena Dogliotti. L’evento è realizzato in collaborazione con Apci, l’Associazione professionale cuochi italiani. E tutta la città sarà coinvolta all’insegna del buon inizio di giornata, con la Settimana della sana colazione nei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa promossa icon Epam e Fipe. Un momento piacevole di degustazione, ma anche riflessione sull’importanza di iniziare bene la giornata con un occhio attento ai suggerimenti della Fondazione Umberto Veronesi. Colazioni all’insegna della salute con frutta, yogurt e cereali, ma anche pane, cioccolato, frutta secca e avocado. Sarà anche distribuita al pubblico una cartolina con il Decalogo della sana colazione.

Al centro di Milano Food City, anche quest’anno, c’è l’iniziativa solidale #piusiamopiudoniamo che già nel 2018 ha permesso di donare 15 tonnellate di alimenti messi a disposizione dalle aziende coinvolte a favore di Banco Alimentare della Lombardia, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano in rappresentanza di tutte le organizzazioni che in città si fanno carico della raccolta e distribuzione di cibo. Coinvolti i ragazzi che partecipano all’Expo per lo Sport dal 2 al 5 maggio all’Arena Civica. Per ogni prova superata, i ragazzi riceveranno un gettone e l’ultima stazione sportiva sarà quella di Milano Food City, dove i volontari delle associazioni solidali raccoglieranno i gettoni e li trasformeranno in donazioni di prodotti alimentari per le persone più bisognose. Inaugurazione della postazione solidale sabato 4 maggio.

Nella giornata del 3 maggio alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli inizia il Food Economy Summit, un’occasione di confronto e condivisione di pratiche fra mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni per aggiornare le strategie di sostenibilità nell'uso delle risorse, nella produzione e nell’accesso al cibo. Nella stessa giornata al Refettorio Ambrosiano con la presenza dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e del sindaco Beppe Sala, l’artista Safet ZEC svelerà la sua opera Mani per il pane legata al tema del cibo e della condivisione.

Il 5 maggio è dedicato agli animali pet e ai loro proprietari con Happy Hour Happy Pet a Palazzo Bovara: un aperitivo aperto anche agli amici a quattro zampe offerto da Pets in the City - la prima edizione della fiera dedicata ai pet in programma in Fieramilanocity dal 4 al 6 ottobre - come “assaggio” della Milano Pet Week che si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre.

Confcommercio propone poi il 7 maggio, nel segno di Leonardo, l’evento “I piatti di Leonardo” ricette rinascimentali rielaborate da chef stellati e degustazioni.Tra le novità di quest’anno anche ReFood, la foody bag in edizione speciale dedicata a Leonardo mentre il Capac - Politecnico del Commercio partecipa all’iniziativa di Sogemi Foody, la spesa che fa bene.

Sabato 4 maggio debutta Milano Sport Night, prima notte bianca dello sport ideata dall’Associazione regionale dello sport, delle arti e del benessere fisico (aderente a Confcommercio Milano). Apertura gratuita di palestre e centri sportivi con attività dedicate e intrattenimento per la promozione della sana alimentazione e di corretti stili di vita. L’iniziativa è promossa dall’assessorato a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune e patrocinata dal Comitato Regionale Lombardia del Coni.

Fiera Milano e TuttoFood lanciano una serie di eventi per far conoscere l’innovazione di prodotto in modo coinvolgente a foodies, consumatori e cittadini e organizzati nei quattro filoni tematici Gourmet, Entertainment, Alimentazione e grande distribuzione organizzata. A Cheese for People, il premio in collaborazione con Il Viaggiator Goloso, saranno i consumatori a votare i migliori formaggi, mentre All’ombra della Madonnina animerà Cascina Cuccagna il 5 maggio con un concorso tra formaggi e yogurt a cura dei maestri assaggiatori di Onaf. Il Sole nel Piatto, poetica definizione del risotto, svelerà allo storico ristorante Don Lisander i segreti del piatto tipico milanese mentre 10 Luppoli Spritz sarà l’aperitivo leonardesco all'Alzaia Naviglio Grande all’altezza delle chiuse di Leonardo: incontro fra mixology e birre con Carlsberg Italia e Poretti. Nel convegno Wellfood, il 5 maggio a Palazzo Giureconsulti, si discuterà di cibo che fa bene al business oltre che alla salute e il Food Service Award Italy premierà ii format più innovativi nel fuoricasa. Grazie alla collaborazione con SoGeMi e Capac, Agenzia Formativa dell’Unione del Commercio, il 5 maggio 50 smart shopper’selezionati tra milanesi, oltre a giornalisti e blogger, potranno visitare l’Ortomercato per l’evento Foody, la spesa che fa bene: un contest che vedrà squadre da 10 persone sfidarsi nel fare una spesa al Mercato, e coi prodotti acquistati realizzare un pranzo con prodotti freschi per il proprio gruppo. Ciascuna squadra sarà affiancata da uno chef stellato sia per la spesa che per la realizzazione dei piatti. La squadra vincitrice sarà premiata presso la sala Appiani dell’Arena Civica di Milano.

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dà il via a Melius - The world’s 100 best italian restaurants a Milano in collaborazione con Fiera Milano TuttoFood e Apci: l’evento includerà contest e incontri business con buyer internazionali e coinvolgerà cuochi provenienti da tutto il mondo a Palazzo Giureconsulti.



Torna anche Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit, dal 6 al 9 maggio, a Fiera Milano Rho, l’evento punto di riferimento a livello internazionale nel campo dell’innovazione nella filiera agroalimentare, ideato da Marco Gualtieri. Nell’area espositiva decine le startup provenienti da tutto il mondo e conferenze. In primo piano, inoltre, i temi della plastica e della blockchain. Nel corso del Summit sarà presentata la piattaforma sorella di Seeds&Chips, Sustain&Ability. Protagonisti i teenovator che apriranno tutte le sessioni di lavoro. Attesi centinaia di ospiti, nazionali e internazionali. Alec Baldwin sarà il keynote speaker della prima giornata.

Fondazione Umberto Veronesi, partner scientifico, affronta i temi di prevenzione e salute con diverse iniziative: la mostra Io vivo sano - alimentazione e movimento per le scuole primarie e secondarie alla Casa delle Associazioni di via Marsala 8; due incontri su alimentazione, sport e ricerca scientifica con la biologa nutrizionista Elena Dogliotti e lo chef divulgatore scientifico Marco Bianchi, insieme ad esperti accademici, medici e testimonial sportivi; lo spettacolo teatrale Un giorno in casa Confusi al Barrio’s.

Assolombarda il 6 maggio organizza l’evento di formazione Nutrizione e sostenibilità: l’impresa a scuola, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Carlo Porta” di Milano. Coldiretti Lombardia dà vita al nuovo farmers’ market coperto di Porta Romana, in via Friuli, con una settimana di laboratori sulla riscoperta delle colture tradizionali e dei prodotti tipici del territorio, momenti dedicati al cibo condiviso con una gara tra foodblogger, focus su economia circolare e lotta agli sprechi.

Trenord mette a disposizione un biglietto speciale a 13 euro per viaggio andata e ritorno da tutta Lombardia a Milano con gratuità per ragazzi fino ai 14 anni accompagnati da un familiare.

Tutti gli appuntamenti e il calendario degli eventi su www.milanofoodcity.it