Pets in the City e Pet Week, a Milano due eventi per gli animali da compagnia

Milano metropoli degli amici pets, gli animali da compagnia a quattro zampe e non che vengono celebrati, assieme ai loro padroni, a chi vorrebbe averli e a chi semplicemente li ama, con un doppio maxi evento in fieramilano city e con un fuorisalone: Pets in The City in fiera dal 4 al 6 ottobre e Milano Pet Week dal 28 settembre al 5 ottobre. Pets in The City, in fiera, si distingue da tutte le altre manifestazioni per due motivi: non ci sono animali in gabbia ed è proibita la loro vendita. Segnale importante che si lega anche alle iniziative del fuorisalone perché è rivolta non solo agli animali da compagnia e al loro benessere, ma anche ai padroni per creare una consapevolezza sempre più forte sulla necessità di un corretto rapporto fra uomo, animali e ambiente urbano in particolare nei luoghi pubblici, perché Milano sia sempre più una città “pet friendly”.

Ad anticipare e accompagnare la manifestazione fieristica, dal 28 settembre al 5 ottobre decine di eventi della Milano Pet Week. Grazie alla collaborazione del Comune di Milano, della Regione Lombardia, di Confcommercio Milano, con il coinvolgimento delle associazioni degli albergatori (Federalberghi Milano), dei pubblici esercizi (Epam) e dei commercianti di animali domestici e toelettatori (Acad), di Fiera Milano, delle associazioni del territorio, dell’ordine dei medici veterinari di Milano, di educatori e professionisti, e delle aziende partner, il programma è ricco di decine di iniziative coinvolgenti. Incontri, approfondimenti, giochi, consigli utili, scoperte e progetti solidali sviluppati su tutto il territorio cittadino per lla valorizzare l’amicizia tra uomo e animale attraverso eventi sportivi, servizi condivisi e iniziative ludiche.

“C’è aspettativa e curiosità per la Pet Week con un impegno di varie imprese associate dei settori maggiormente interessati. Il valore imprenditoriale, economico e sociale, del mondo pet – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - si lega strettamente all’accoglienza del cliente, del turista e ad una Milano che vogliamo sempre più aperta ed attrattiva”.

Dal 28 settembre Purina anima la Pet Street di via Dante con sorprese ed iniziative pensate per sensibilizzare sul tema dell’adozione consapevole di cani e gatti, in collaborazione con Enpa-Ente per la protezione degli animali e con il supporto di numerosi negozi e locali della via. L’Occitane en Provence, NAU!, Solaris – Grandvision, LUSH, Silvian Heach, Canetta–Mani di Fata, Jacadi Paris, Elena Mirò, Primadonna Collection, Geox e Piquadro esporranno in vetrina una sagoma di un animale; all’esterno vi sarà una dog station per il ristoro degli animali e una vela brandizzate Purina. I bar aderenti a Epam - Gelateria La Voglia, Caffè Dante, Cafè Majestic, Cafè De Ville e Caffè Sforzesco – proporranno, in aggiunta, menu ad hoc ed eventi dedicati.

Domenica 29 settembre con la Scuola di toelettatura Acad si svolgeranno in via Dante dimostrazioni per svelare consigli e trucchi per la cura del pelo e per l’igiene dell’animale. Acad sarà inoltre presente con uno stand a Fieramilanocity il 4,5,6 ottobre.

I ristoranti (Epam) aderenti prendono parte a “Pets in the Restaurants by Cesar” Nei locali sarà possibile consumare un pasto accompagnati dal proprio cane e verrà fornito gratuitamente un welcome kit contente uno spuntino per il proprio amico a 4 zampe offerto da Cesar. Distribuito anche un vademecum del bon ton per la corretta gestione del proprio cane in un ambiente condiviso, con consigli per rispettare le norme di igiene e di buona educazione. Gli albergatori di Federalberghi Milano partecipano a “Pets in the Hotels by United Pets” con ciotole colorate per il ristoro degli amici a quattro zampe ospiti negli hotel aderenti all’iniziativa (leggi l’elenco dei ristoranti e degli alberghi che aderiscono a alla Pet Wek).

Organizzata da Value Fairs, Pets in The City mette in mostra accessori, servizi ed esperienze per il benessere dei pets, attraverso iniziative di edutainment pensate per aiutare a migliorare la loro cura nell’ambito domestico e fuori casa. Nella rassegna vengono proposti anche i prodotti per la cura, l’igiene, l’alimentazione, gli accessori, l’arredamento, la pet pulizia domestica e l’automotive con spazi tematici che offrono ai visitatori un percorso dinamico alla scoperta di tutte le novità esposte.

Tra le aree espositive quella dedicata al pet food, lo spazio pet care & vet con cliniche, veterinari, toelettatori e soluzioni per la cura del pelo, l’area accessori, quella dedicata al fashion, le proposte di oggettistica e arredamento che rendono confortevole l’habitat dei pets. Non solo, un’area è dedicata al turismo e ai servizi pet-friendly dove si possono scoprire le migliori location dove poter andare in vacanza con i propri animali. Tante le aree speciali che arricchiscono la fiera.

Cat House è un modello di casa a misura di gatto, dove i mici gireranno in libertà, osservando incuriositi dall’alto di ottimi punti di avvistamento ed esperti illustreranno le migliori soluzioni per rendere la propria casa un luogo confortevole e sicuro per i felini domestici.

Il Cubo Sensoriale con video - nello stand del Comune di Milano - farà vedere il mondo con gli occhi, ad esempio, di un pesciolino: una visione diversa e curiosa da non perder. Funzionari dell’Ufficio Tutela Animali del Comune spiegheranno invece come comportarsi in caso si assista a maltrattamenti di animali. Per i più piccoli c’è la possibilità di ottenere il baby patentino del provetto amico degli animali, seguendo un percorso messo a punto per loro dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano mentre nella Vecchia Fattoria,saranno guidati alla scoperta del corretto approccio verso cani, asinelli e conigli. E per far divertire i più piccoli saranno in fiera i famosi personaggi della serie tv 44 Gatti di Rainbow.

Invece nello spazio Pet in Pretura due avvocati saranno a disposizione per consiglio gratuiti su questioni di condominio, piccoli incidenti e su che cosa succede ai pet in caso di separazione coniugale. Il destino degli animali di famiglia è infatti uno dei temi più spinosi in caso di divorzio. Al Pronto Soccorso Pet esperti veterinari daranno indicazioni importanti su come intervenire in aiuto del nostro amico in difficoltà.

E per fare del cane un coraggioso bagnino, alla Dog Pool il divertimento è assicurato con la guida al primo contatto in acqua e ai tuffi, seguiti dal grooming nello spazio toelettatura, perché anche il pelo deve essere bello. Sempre in tema di bellezza, c’è, come per la moda, l’area fashion, la passerella dove le aziende presentano le proprie creazioni e i visitatori si possono far immortalare nella veste di Top Model.

Al mondo dei volatili è dedicata poi la grande, scenografica Biosfera: visitandola sarà possibile vivere la sensazione di trovarsi all’interno di una radura nella foresta, circondati da pappagalli. Ficus, filodendri e liane, suoni reali e richiami ad avvolgere l’incontro con un un divulgatore scientifico. Un visore per la realtà virtuale completerà l’esperienza dell’ambiente con giochi immersivi ed interattivi. Nella zona pet food veterinari e nutrizionisti sono pronti a dare i consigli per una corretta alimentazione degli animali e si possono scoprire ricette fra pentole e fornelli, seguendo i divertenti show cooking live.

Nello spazio adozioni cane e gatto, volontari ed esperti parleranno di adozione consapevole, di corretto inserimento e di buona gestione del proprio animale per aprire la casa e la vita a un amico a quattro zampe. Nell’Area Associazioni ospitate da Regione Lombardia, 15 realtà presenteranno i loro progetti a sostegno degli animali meno fortunati, un’occasione utile anche a conoscere il terzo settore dedicato ai pet e dare una mano.

La Pet Arena ospiterà molti eventi nei tre giorni di fiera. Tra questi, sabato e domenica, l’esibizione delle unità cinofile della Polizia Locale di Milano. Cani che di volta in volta diventano agenti, investigatori, compagni di lavoro per le nostre forze dell’ordine. In questo spazio si terranno le finali di giochi e attività svoltesi durante la Milano Pet Week oltre a esibizioni di esperti del settore come Adrian Stoica, che sapranno coinvolgere il pubblico, dai più grandi ai più piccoli, umani e animali.

Pets in The City dal 4 al 6 ottobre

fieramilancity, Padiglione 3 (Metro M5 Portello)

Orari:

venerdì 4 ottobre dalle 14 alle 19 anteprima con ingresso gratuito

sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19

Biglietti:

sabato 5 e domenica 6 ottobre: 12 euro prezzo pieno in biglietteria; 10 euro biglietto acquistato online; 8 euro over 65; ingresso gratuito bimbi fino a 12 anni, invalidi e accompagnatori

Chi partecipa agli eventi della Milano Pet Week soggetti ad iscrizione (Pets in the Marathon, Caccia al tesoro, Eukanuba Cup e Pet Tram) può accedere gratuitamente in fiera anche i giorni sabato 5 e domenica 6 ottobre

Tutte le informazioni su Pets in the City e Milano Pet Week: www.petsinthecity.it