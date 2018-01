Pioltello, l'ultima telefonata di Giuseppina: "Mamma, aiutami..."

A Pioltello si sono spente le speranze della famiglia Pirri. Giuseppina, che aveva chiamato i genitori poco prima dello schianto, non ce l'ha fatta: " Mamma, aiuto il treno sta uscendo dai binari ", aveva detto. La madre era stata intervistata questa mattina dalla Stampa. I feriti gravi sono invece cinque, mentre le persone ferite sarebbero più di cinquanta. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, le vittime viaggiavano sul terzo vagone.

Proseguono le ricerche a Pioltello

La prefettura di Milano ha attivato il "Centro Coordinamento Soccorsi" per coordinare tutte le forze - Polizia Stradale , Polizia Ferroviaria, Vigili del Fuoco, AREU 118, Croce Rossa - che, attualmente, si trovano impegnate a Pioltello. Sono state inoltre attivate delle linee telefoniche per i parenti dei viaggiatori che si trovavano sul treno e per gli uffici consolari al fine di raccogliere tutti gli elementi informativi utili e fornire, appena in grado, una restituzione sulle condizioni delle persone a bordo del treno coinvolto.