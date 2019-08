Soldato israeliano ucciso in Cisgiordania: è caccia ai responsabili

Un soldato israeliano è stato assassinato la notte scorsa da un gruppo di attentatori che si sono dati alla fuga. Il suo corpo è stato rinvenuto lungo la strada che si snoda nei pressi dell’insediamento di Gush Etzion, nella comunità di Efrat a Hebron, in Cisgiordania.

La vittima, Dvir Sorek, era un giovane di appena 19 anni che studiava in una yeshiva, cioè un seminario religioso. Aveva appena iniziato il servizio militare e di lui si erano perse le tracce da mercoledì. Il ragazzo, perché di questo si tratta, è stato massacrato da una scarica di pugnalate che gli sono costate la vita. Nel momento in cui è stato ucciso, hanno spiegato le autorità, Sorek non aveva l’uniforme ed era disarmato.

Militari in allerta

Per l’esercito israeliano non ci sono dubbi e si tratterebbe di “ un grave attentato terroristico ”, un attentato palestinese che fa schizzare alle stelle la tensione in un’area già critica. I militari, in stato d’allerta, stanno letteralmente rastrellando la zona per individuare i responsabili dell’assassinio. “ Non si fermeranno fin quando non li troveranno ” ha tuonato il presidente israeliani Reuven Rivlin.

Il premier di Israele, Benhamin Netanyahu, ha parlato di “ grave attacco ” e ha aggiunto che “ le forze di sicurezza israeliane stanno dando la caccia al terrorista per regolare i conti ”.