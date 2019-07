Voli easyJet da Malpensa, destinazioni: Aqaba-Petra, Marsa Alam e Agadir

Nuovo collegamento di easyJet dall'aeroporto di Milano Malpensa con destinazione Aqaba e Petra in Giordania. Il volo è operativo dal prossimo 27 ottobre ed è già in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali Gds: avrà una frequenza bisettimanale (il mercoledì e la domenica) offrendo ai viaggiatori in partenza dalla base più importante della compagnia in Italia, e tra le più importanti dell’Europa continentale, una nuova meta per le prossime vacanze invernali.

Non solo, easyJet scommette sul mare d’inverno e amplia l’offerta per i passeggeri in partenza dallo scalo gestito da Sea. Oltre alla Giordania dal Terminal 2 sará possibile raggiungere il Mar Rosso in Egitto con la conferma della frequenza bisettimanale su Hurghada e l’introduzione di un collegamento settimanale con Marsa Alam (operativo dal 1 novembre).

Infine, il 29 ottobre decollerá il primo volo per Agadir, sulla costa meridionale del Marocco, meta particolarmente gettonata dagli amanti del surf.

La compagnia aerea opera da Malpensa dal 2006 ed è la prima dello scalo con 21 aerei al T2, un massimo di 164 operazioni giornaliere e 7,8 milioni di passeggeri trasportati nel 2018. Negli anni easyJet ha diversificato in modo consistente il ventaglio di destinazioni messe a disposizione di chi sceglie di volare da Malpensa, intercettando l’importante traffico business del Nord-Ovest e proponendo un numero sempre maggiore di destinazioni.