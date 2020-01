Blitz dei giallorossi: nel Milleproroghe "torna" la cannabis light

Quello sulla cannabis light è destinato a essere un dibattito infinito. Già, perché è rispuntato dalla finestra il tentativo di alcune forze della sinistra italiana di introdurre l'adozione della canapa leggera.

Succede infatti che con un emendamento al dl Milleproroghe, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali e +Europa, chiedono - attraverso una proposta di modifica all'articolo 34 – di aggiungere i "prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) non sia superiore allo 0,5 per cento per qualsiasi uso derivanti da inflorescenze fresche ed essiccate e oli" tra quelli che si possono ottenere dalla coltivazione e trasformazione della canapa ed essere immessi in commercio.

L'obiettivo, come si può leggere legge nel testo, sarebbe quello "sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonchè di salvaguardare i livelli occupazionali del settore" .

Sull'argomento, si era già provato a intervenire in Legge di Bilancio tramite un sub-emendamento che era poi stato bloccato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, a metà dicembre, perché ritenuto inammissibile.

Durissimo il commento di Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio: "Una trentina di deputati del Movimento 5 Stelle, del Partito democratico, di Leu e di +Europa hanno presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per chiedere la liberalizzazione della cannabis light. Forza Italia dice 'no', con forza e determinazione, a questa deriva. Non esistono droghe leggere o droghe meno dannose di altre. Noi diciamo 'no' alla droga, che fa sempre male e che rappresenta un pericolo concreto per tanti nostri ragazzi. Non si usi un provvedimento come il Milleproroghe per proporre strumentalmente al Parlamento questa inaccettabile e rischiosa misura ".