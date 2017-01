La 18enne israeliana, il papà cameriere: chi sono i morti del Reina

Quando il 10 dicembre il Tak prendeva di mira le forze di polizia in Turchia, causando una strage fuori dalla Vodafone Arena del Besiktas Fatih Cakmak stava lavorando al tempio del calcio come guardia armata.

Era sopravvissuto a quell'attacco in cui quasi 40 persone persero la vita. È morto ieri sera, sul luogo di un'altra tragedia, freddato al Reina preso d'assalto da un uomo armato di kalashnikov.

C'erano centinaia di persone nel club di Istanbul, tra i più noti della città. C'era chi, come Kenan Kutluk, al Reina stava lavorando. Sposate, con due figli piccoli, Kenan faceva il cameriere nel club sulle rive del Bosforo, all'ombra del Ponte dei martiri del 15 luglio.

Lavorava per chi, come la 18enne israeliana Leanne Nasser, originaria della città di Tira, era con tre amici al club, per dare l'addio al 2016 e festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo.

Lavorava come Burak Yıldız, poliziotto. Morto a 21 anni fuori dal Reina, ammazzato dal killer, prima che entrasse e facesse una strage tra i presenti. O come Hatice Carcilar, la responsabile della sicurezza privata, uccisa anche lei.

Sono solo alcune delle storie dolorose di un atto che ha di nuovo gettato Istanbul nel sangue. Libici, libanesi, marocchini, israeliani, sauditi. Tante le nazioni che piangono almeno una vittima nell'attacco.