Accoltellamento a Manchester: cinque feriti al centro commerciale

Torna la paura a Manchester. Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un accoltellamento all'esterno del centro commerciale Arndale, ora isolato dalla polizia locale.

Al momento non si hanno notizie sulle condizioni dei feriti. Alcune ambulanze sono arrivate subito sul posto per soccorrere le vittime dell'attacco. Non è neanche chiaro se l'episodio sia da ricondurre a criminalità comune o a un atto di terrorismo.

Le forze dell'ordine hanno già catturato un sospettato, "un uomo di 40 anni". I video pubblicati online (guarda qui) mostrano gli agenti puntare un Taser contro l'aggressore sdraiato a terra. L'uomo è ora detenuto in custodia e sottoposto ad interrogatorio.

" Possiamo confermare che 5 persone sono state accoltellate e portate in ospedale. Al momento siamo aperti su motivazioni e circostanze. Visto il luogo dell'incidente e la sua natura, funzionari della polizia dell'anti-terrorismo del Nord Ovest ha preso la guida delle indagini ", hanno fatto sapere le forze dell'ordine.