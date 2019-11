Terremoto in Albania, ci sono vittime e feriti

L’Albania è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter.

Alle 2:54 ora locale, quando in Italia erano le 3:54, un forte sisma ha scosso la costa settentrionale del Paese, all’altezza della città di Durazzo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, l’epicentro eta situato tra Shijak e Durazzo mentre l’ipocentro aveva una profondità di circa 15 chilometri.

Le informazioni sono ancora convulse e frammentate, ma i media albanesi parlano al momento di 3 morti e almeno 150 feriti. Per quanto riguarda le vittime, a Kurbin, a nord di Tirana, un uomo, preso dal panico, si è gettato dal balcone; a Thumana, a una quarantina di chilometri dalla capitale, due donne hanno perso la vita sotto le macerie di alcune palazzine crollate. Le autorità temono che ci possano essere altre vittime o feriti anche nella citata Durazzo, a causa del crollo di un palazzo.

Vittime e dispersi

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, anche se la situazione resta critica. Già, perché in Albania, oltre alla prima, sono state fin qui registrate oltre 60 scosse, e non è da escludere che possano ulteriormente aumentare provocando altri danni. Come mostrato da Syri tv, i soccorritori stanno scavando a mani nude tra le macerie a Durazzo, la città più colpita dal terremoto, e Thumana. Molte persone sono ancora intrappolate sotto il peso di numerosi edifici collassati, altre risultano disperse.

Il terremoto è stato avvertito anche in alcune regioni italiane, fra cui Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo. Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha informato così i cittadini su Twitter: “ La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia ".

Ricordiamo che il sisma che ha colpito l’Albania era stato preceduto lo scorso 21 settembre da un terremoto di magnitudo 5.6 che aveva danneggiato circa 500 edifici ed era stato considerato il più forte degli ultimi 30 anni. Il sisma più devastante della storia dell’Albania risale al primo giugno del 1905, quando morirono 120 persone a causa di una scossa di magnitudo 6.6