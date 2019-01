La foto "compromettente" della dem ​che ora fa litigare mezza America

L’astro nascente del partito democratico americano, Alexandra Cortez, è attaccata su tutti i fronti. Una foto per nulla compromettente, che è trapelata in rete, ha fatto sbottare la giovane politicante.

Tutto è cominciato da una foto a piedi nudi, con smalto viola, poggiati sul bordo della vasca da bagno. L’istantanea è arrivata tra le pagine del Daily Caller, storico magazine americano e per di più conservatore, che ha finito per sbugiardare la Cortez. “Ecco il selfie nudo di Alexandra Ocasio-Cortez”, così il giornale ha messo in evidenza la foto della giovane. Ma la risposta da parte della deputata non si è fatta attendere.” Il Gop sta perdendo la testa. Ha schiumato rabbia per tutta la settimana, per cui era solo questione di tempo. Le donne in politica sono sempre e comunque sotto i riflettori” conclude.

La Cortez resta una tra le deputate più giovani ad aver mai prestato giuramento al Congresso. Ha appena 29 anni. La polemica è arrivata tra le pagine del Daily Mail che, secondo le ultime, avrebbe mandato un reporter a casa dei genitori e del fidanzato alla ricerca di qualche storia da raccontare.