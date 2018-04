Il blitz del padre di Alfie "Ti porto via dall'ospedale"

Thomas Evans sta provando a portare via suo figlio Alfie dell'Alder Day Hospital di Liverpool. Il "blitz" ha avuto inizio ormai qualche ora fa.

Come i lettori ricorderanno, Alfie Evans è un bambino di ventuno mesi afflitto da una malattia degenerativa che non sarebbe stata completamente diagnosticata. L'udienza di ieri ha confermato quanto disposto in precedenza: al bambino verrà staccata la spina. I genitori non si sono ancora rassegnati e, attraverso la disperata azione di stasera, puntano a un trasferimento dell'ultimo minuto. Domani, così come si vocifera, sarebbe il giorno indicato per l'esecuzione della sentenza. La data e l'ora del provvedimento, in realtà, non sono di dominio pubblico per decisione dell'Alta Corte.

Secondo quello che si apprende leggendo su La Nuova Bussola Quotidiana, l'azione di questa sera sarebbe sostenuta da un documento del Christian Legal Center, cioè dell'ufficio legale che sta difendendo la famiglia Evans. Il testo, firmato da Pavel Stroilov, è il seguente: "Caro Tom, mi hai chiesto di chiarire se sia legale portare via tuo figlio Alfie dall’Alder Hey Hospital senza il consenso dell'ospedale. Nella situazione di Alfie, ciò sarebbe fattibile solo con il supporto di un team di professionisti medici e con le necessarie attrezzature di supporto vitale. Con riserva di ciò, posso confermare che tale rimozione sarebbe lecita secondo la legge inglese". Fuori dall'ospedale ci sarebbe un volo già pronto per l'Italia.

All'interno del video che testimonia questi accadimenti, il padre di Alfie, che è visibilmente agitato, tra le altre cose dice: "Questo è mio figlio. Sto tremando, sto tremando, non mi fanno uscire da qui, questo è mio figlio. Stanno chiamando la polizia. Qui davanti ho mio figlio innocente, guardate come è innocente. Come possono farci questo?". Da quello che si appende su Facebook, infine, la strada esterna all'ospedale di Liverpool sarebbe stata bloccata dai sostenitori della famiglia di Alfie.