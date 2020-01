Alta tensione a Baghdad: razzi sulla Green Zone

Resta alta la tensione in Iraq dopo la morte del generale Qassem Soleimani e l'attacco della scorsa notte contro le basi statunitensi. Diversi missili Katyusha sono stati lanciati stasera nella Green Zone (la zona internazionale) di Baghdad.

A confermarlo a Reuters e Haaretz online sono fonti di polizia che parlano di tre razzi caduti nella zona militarizzata che ospita gli edifici governativi e delle missioni straniere del Paese, mentre fonti di sicurezza parlano di due ordigni. Non ci sarebbero vittime, né feriti. Le sirene d'allarme sono scattate subito, con almeno uno dei razzi caduto a 100 metri dall'ambasciata Usa, nel mirino delle milizie filo-Iran da diversi giorni ormai.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 8, 2020

Questa sera Donald Trump aveva annunciato nuove sanzioni contro Teheran, ma assicurato che l'Iran "sembra allentare la tensione, il che è positivo per noi e per tutto il mondo". Gli Usa "sono pronti ad abbracciare la pace con tutti coloro che la ricercano", ha assicurato, chiedendo però all'Europa e agli altri firmatari di ritirarsi dall'accordo del 2015 sul nucleare iraniano firmato dal predecessore Obama, accordo dal quale lui ha ritirato unilateralmente gli Usa nel 2018.

L'Iran, dal canto suo, sottolinea che i raid missilistici contro le forze Usa sono stati frutto di una scelta difensiva: "Misure proporzionate di autodifesa", le ha definite il ministro degli Esteri Javad Zarif. Allerta in Israele, nemico giurato dell'Iran e minacciato dai Pasdaran, con il premier Beniamin Netanyahu che ha avvertito che "chiunque dovesse attaccarci subirà un duro colpo". E intanto giunge l'appello dell'Onu per la pace: il mondo non può permettersi una guerra nel Golfo, ha fatto sapere il segretario generale Antonio Guterres, invitando i leader mondiali a "fare ogni sforzo" per evitarla, "fermare l'escalation" e "riavviare il dialogo".